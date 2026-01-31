Trump a háború veszteségeiről

Donald Trump amerikai elnök az elmúlt két hónapban Ukrajnának és Oroszországnak a teljes veszteségét felsorolta – 27-29 ezer katonáról van szó havonta.

Donald Trump: Úgy gondolom, hogy nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy megállapodásra jussunk

Több százezer embert, többségében katonákat öltek meg. A múlt héten, vagy inkább a múlt hónapban 29 000 embert veszítettek el. Havonta 29 000 katonát vesztettek el. El tudják ezt képzelni? 29 000 élet. Ha meghal egy autóversenyző, az egy nagy esemény. És itt van 29 000 katona egy hónap alatt. Egy hónappal korábban 27 000!

nyilatkozta Donald Trump.

Volodimir Zelenszkij korábban azt mondta, hogy Oroszország 30 ezer veszteséget könyvel el havonta.

Hihetetlen számok! Trump szerint most esély nyílhat a konfliktus lezárására.

„Mi próbálkozunk. Nyolc háborút fejeztem be, mindegyiket nekem köszönhetik. Azt gondoltam, hogy ezek nehezebbek voltak, mint ez, de Zelenszkij és Putyin gyűlölik egymást, és ez bonyolulttá teszi a dolgokat. Úgy gondolom azonban, hogy nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy megállapodásra jussunk” – mondta az Egyesült Államok elnöke az EADaily szerint.