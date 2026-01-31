Külföld
Szörnyű bányaszerencsétlenség Kongóban
Több mint kétszázan halhattak meg
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Stringer
A lázadószervezet szóvivője azt mondta, a Rubaya városa mellett található koltánbánya több tárnája csütörtökre virradóra omlott be, és a romok nőket és gyerekeket is maguk alá temettek.
A Rubaya környéki bányák az ország legnagyobb koltánbányái. A koltánércből kinyert tantál a mobiltelefonok, laptopok és más elektronikai eszközök egyik kulcsfontosságú alapanyaga, az ENSZ adatai szerint pedig a Rubaya melletti bányák adják a globális tantálmennyiség mintegy 15 százalékát.