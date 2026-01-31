2026. január 31., szombat

Előd

Külföld

Szörnyű bányaszerencsétlenség Kongóban

Több mint kétszázan halhattak meg

MH/MTI
 2026. január 31. szombat. 10:13
Legkevesebb 200 bányász halhatott meg a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén történt bányaomlásban – derült ki a térséget ellenőrző M23 lázadószervezet pénteki bejelentéséből.

Szörnyű bányaszerencsétlenség Kongóban
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Stringer

A lázadószervezet szóvivője azt mondta, a Rubaya városa mellett található koltánbánya több tárnája csütörtökre virradóra omlott be, és a romok nőket és gyerekeket is maguk alá temettek.

A Rubaya környéki bányák az ország legnagyobb koltánbányái. A koltánércből kinyert tantál a mobiltelefonok, laptopok és más elektronikai eszközök egyik kulcsfontosságú alapanyaga, az ENSZ adatai szerint pedig a Rubaya melletti bányák adják a globális tantálmennyiség mintegy 15 százalékát.

