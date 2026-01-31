2026. január 31., szombat

Probléma az amerikai politikában

Részlegesen leállt az amerikai kormány

 2026. január 31. szombat. 12:25
Az amerikai kormány részben felfüggesztette a műveleteket, amíg a finanszírozást jóvá nem hagyják.

Tüntetők tömege Minneapolis belvárosának utcáin
Fotó: AFP/Roberto Schmidt

A The Herald News értesülései szerint az amerikai kormány részleges leállást jelentett be a finanszírozás jóváhagyásáig.

Az újság szerint a kormány folytathatja működését, ha a Szenátus által korábban támogatott finanszírozást jóváhagyják. „Szombaton a kormány részben leállt, mert a finanszírozás lejárt, és a Kongresszus nem hagyta jóvá az éves költségvetést” – áll a cikkben.

A beszámolók szerint a finanszírozási tárgyalásokat megzavarta a minneapolisi tüntetéseken történt tragédia.

Korábban Joe Biden volt amerikai elnök felszólította az amerikaiakat, hogy „álljanak ki és emeljenek szót” Donald Trump jelenlegi amerikai elnök ellen a minneapolisi tüntetések közepette. A Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) tisztviselőinek fellépésére reagálva kijelentette, hogy a minnesotaiak „eleget szenvedtek már ettől a kormányzattól” – írja a Lenta.

