Országos tüntetéseket tartottak Franciaországban

Rendőrök gyűltek össze egy tüntetésen, hogy tiltakozzanak a munkakörülményeik és az erőforrások hiánya ellen Párizsban, 2026. január 31-én

Csak Párizsban a szervezők szerint 15-20 ezer ember vett részt a megmozduláson, ahol egyebek között „a polgárok a rendőrség oldalán, vessetek véget a bizonytalanságnak, fékezzétek meg a büntetlenséget”, „minden rendőr hős” és „a büntetlenség bűnözőket teremt” feliratú transzparenseket emeltek a magasba.

A tüntetésre, amelyeket végül mintegy 20 városban tartottak meg, a Nemzeti Rendőrszövetség kérte az embereket. Fabien Vanhemelryck szakszervezeti vezető a megmozdulások előtt az AFP francia hírügynökségnek elmondta: „A rendőrség már nem képes rendes körülmények között ellátni a feladatát”. Hangsúlyozta, hogy a hiányzó források miatt a helyzet egyre csak rosszabbra fordul.

A tüntetők soraiban több jobboldali politikus is volt, köztük Marion Maréchal, Marine Le Pennek, a szuverenista Nemzeti Tömörülés elnökjelöltjének unokahúga.

A demonstrációk egyes résztvevői füstbombákat dobáltak.