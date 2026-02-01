Vlagyimir Putyin orosz elnök beszámolt arról, hogy az elmúlt időszakban a katonai-technikai együttműködés rendszere nehéz körülmények között, de működött

A Kreml sajtószolgálata szerint ebben az eseményben elemezték a 2025-ös munka eredményeit, és a jövőre vonatkozó terveket is átbeszélték.

Az államfő megjegyezte, hogy az elmúlt időszakban a katonai-technikai együttműködés rendszere továbbra is nehéz körülmények között működött. A nyugati országok nyomást gyakoroltak partnereikre a fékezésre, az Oroszországgal való üzleti kapcsolataik blokkolására, sőt fokozódásra.

Mindazonáltal mindezen kísérletek ellenére exportszerződéseinket általában következetesen hajtottuk végre. Az elmúlt évben az orosz katonai termékeket a világ több mint 30 országába szállították, és a devizabevételek összege meghaladta a 15 milliárd dollárt - mondta Vlagyimir Putyin

Elmondása szerint az ilyen eredmények további lehetőséget nyitnak a Védelmi Ipari Komplexum (OPC) vállalkozásainak korszerűsítésére, termelési kapacitásaik bővítésére és ígéretes tudományos kutatásra.

Vlagyimir Putyin köszönetet mondott a Szövetségi Katonai-Technikai Együttműködési Szolgálat és a Roszoboronexport, a védelmi ipari vállalatok csapatainak lelkiismeretes munkájukért, valamint új sikereket kívánt nekik.

