2026. január 31., szombat

Előd

Külföld

Néma tüntetés Dániában Trump miatt

Az amerikai elnöknek a NATO-tagországok afganisztáni szerepével kapcsolatos kijelentése miatt

MH/MTI
 2026. január 31. szombat. 18:07
Frissítve: 2026. január 31. 19:02
Legkevesebb tízezer ember tüntetett némán szombaton Koppenhágában Donald Trump amerikai elnöknek a NATO-tagországok afganisztáni szerepével kapcsolatos kijelentése miatt.

Néma tüntetés Dániában Trump miatt
Dán veteránok 2026. január 31-én „csendes tüntető menetre” gyűltek össze Koppenhága Kastellet negyedéből az amerikai nagykövetségig. A menet célja, hogy kifejezzék elégedetlenségüket Trummal szemben
Fotó: Emil Nicolai Helms / Ritzau Scanpix / AFP

A csendes felvonulást a dán veteránszövetség hirdette meg. A megmozdulás résztvevői megemlékeztek arról a 44 dán katonáról, aki a NATO afganisztáni missziójában szolgálva vesztette életét.

Előtte a résztvevők a koppenhágai erődnél, az elesett katonák emlékművénél gyülekeztek. A rendőrség az AFP hírügynökség kérésére közölte, hogy a tüntetők számát „legalább 10 ezerre” teszi.

A tüntetők közül többen dán zászlót lengettek, voltak akik egyenruhát viseltek.

Sören Knudsen, a dán veteránszövetség alelnöke az AFP-nek elmondta, hogy a tüntetés mottója a „nincsenek szavak” volt, mert „ez hűen tükrözi érzéseinket, amikor cserben hagynak bennünket a szavak”. A résztvevők a felvonulással azt akarták megmutatni, hogy „Trump kijelentéseit sérelmesnek tartják magukra és az általuk képviselt értékekre nézve” – tette hozzá.

Trump a múlt héten több európai országban is felháborodást keltett a Fox News amerikai hírtelevíziónak adott interjújában azzal a kijelentésével, hogy az Egyesült Államok „soha nem kért semmit” a többi NATO-országtól, és bár ezek az országok „azt állítják, hogy küldtek néhány katonát Afganisztánba, ezek a katonák valamelyest a háttérben maradtak, a fronttól kissé távolabb”.

