Meglepő bejelentés az oroszoktól

Nem mindennapi beruházásról van szó, pláne a háborús helyzetben: Oroszország hirtelen közölte, hogy akár csatlakozhat is Trump nemzetközi projektjéhez. A bejelentés újabb fordulatot hozhat a Dél-Kaukázus órási vasúti építkezésében.

Oroszország kész megvizsgálni a csatlakozás lehetőségét a Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP) nevű infrastrukturális projekthez – jelentette ki pénteken Maria Zaharova orosz külügyi szóvivő.

Moszkva nyitott „a lehetséges részvételi opciók tanulmányozására”, különös tekintettel az Orosz Államvasutak szakmai tapasztalataira. A szóvivő hangsúlyozta: a projekt még korai fázisban van, ezért Oroszország elsősorban a működési és végrehajtási részletek megismerésére törekszik.

A bejelentés esetlegesen azt jelezheti, hogy Oroszország a részvételével kívánja mérsékelni a befolyásvesztést az amerikai kezdeményezésű óriási vasúti építkezésben.

Korábban Nikol Pasinyan örmény miniszterelnök azt kérte Oroszországtól, hogy mielőbb hozzon döntést az Azerbajdzsánnal és Törökországgal határos vasúti szakaszok Örményország területén történő helyreállításáról.

A miniszterelnök szerint, ha bármilyen okból az orosz fél nem kíván beruházásokat végrehajtani, Örményország kivonja ezeket a szakaszokat a koncesszióból, és saját forrásaiból végzi el a felújítási munkálatokat.

A TRIPP az Egyesült Államok közvetítésével létrejött örmény–azerbajdzsáni megállapodás egyik kulcseleme. A TRIPP-kezdeményezésről egy 2025. augusztus 8-i csúcstalálkozón állapodtak meg a Fehér Házban, amelyen Nikol Pasinyan örmény miniszterelnök, Ilham Alijev azerbajdzsáni elnök és Donald Trump amerikai elnök vett részt azzal a céllal, hogy újra megnyissák a regionális közlekedési kapcsolatokat azáltal, hogy Örményországon keresztül összekötik Azerbajdzsán szárazföldjét Nahicsevánnal.

Ararat Mirzojan örmény külügyminiszter és Marco Rubio amerikai külügyminiszter washingtoni tárgyalásait követően Örményország és az Egyesült Államok közzétette a végrehajtási keretrendszert.

Azerbajdzsán üdvözölte a lépést, kulcsfontosságúnak nevezte a „gyakorlati munka” megkezdése felé, és kijelentette, hogy a Nahicsevánnal való akadálytalan összeköttetés kiemelt prioritás. Baku a TRIPP-et a regionális kereskedelem és a közlekedési kapcsolatok diverzifikálása szempontjából is prioritásnak tartja.

A projekt egy mintegy 42-43 kilométer hosszú közlekedési és energetikai folyosó kiépítését irányozza elő Örményország déli, Szjunik tartományán keresztül, amely Azerbajdzsán területét kötné össze a Nahicseván exklávéval.

A beruházás közúti és vasúti infrastruktúrát, valamint olaj-, gáz- és adatátviteli hálózatokat is magában foglal.

Az Egyesült Államok és Örményország által publikált végrehajtási keret szerint a TRIPP megvalósítására létrejövő vegyesvállalatban az amerikai fél 74 százalékos, az örmény állam 26 százalékos tulajdonrésszel rendelkezne.

A társaság 49 évre kapna fejlesztési és üzemeltetési jogot, amely további 50 évvel meghosszabbítható, a hosszabbítás után az örmény részesedés 49 százalékra emelkedhetne – olvasható az orosz hírek.