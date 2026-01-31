Külföld
Marokkóban a hadsereget is bevetették az árvízkárosultak evakuálására
Több mint 20 ezer embert kellett szükségszállásokra és táborokba áttelepíteni
Hetekig tartó heves esőzések és egy színültig teli helyi víztározó leengedése következtében a Lukosz-folyó kilépett a medréből és elárasztotta Kszár el-Kebir városának több negyedét mintegy 190 kilométerre északra a fővárostól Rabattól.
A hatóságok homokzsákokat és egyéb átmeneti barikádokat helyeztek ki az árvízveszélynek kitett kerületekben, miközben a vízszint már apadni kezdett.
Kszár el-Kebir városának iskoláiban elővigyázatosságból február 7-ig oktatási szünetet rendeltek el.
A közeli Szidi Kászim tartományban a Szebu-folyó áradása miatt rendelték el több helyi település kiürítését.
A heves esőzések hét évnyi aszályos időszaknak vetettek véget a térségben, ami miatt az ország sótalanító üzemekbe volt kénytelen beruházni.
Időközben ugyanakkor több nagy víztárózó is elérte teljes kapacitását.
Az utóbbi egy hónapban 37 ember vesztette életét villámárvizek következtében a Rabattól délre, az Atlanti-óceán partján található Szafi városában.