Leállt a utolsó feketeszénbánya is Csehországban

Leállt szombaton az utolsó feketeszénbánya is az észak-morvaországi Karviná mellett, s ezzel lezárult a feketeszénbányászat 250 éves története Csehországban – jelentette a CTK hírügynökség.

Az Ostrava-Karvinái Bányák (OKD) holding utolsóként a CSM nevű bányáját üzemeltette, de miután az állam környezetvédelmi okokra hivatkozva már korábban megszüntette az ágazat támogatását, ezt a bányát is bezárták. Az itt kinyert utolsó kocsi feketeszenet ünnepélyesen február 4-én hozzák a felszínre.

A CSM bánya mintegy ezer alkalmazottját február folyamán elbocsátják, és állami támogatással új munkahelyet kell keresniük.

A bánya műszaki felszámolása és tárnáinak elárasztása vízzel legalább három évet fog igénybe venni, és csak azután kezdődhet meg a felszín rendbe tétele.

A hírügynökség által megszólaltatott szakértők szerint az utóbbi negyed évezred alatt a föld alatti szénkészletek mintegy felét sikerült kibányászni.

A régóban a föld alatt még több milliárd tonna feketeszén van, de tekintettel arra, hogy ez több mint ezer méter mélységben található, a bányászat újraindítása nehezen elképzelhető, mert nem volna kifizetődő. Műszaki, valamint biztonsági szempontból is rendkívül nehéz lenne, és hatalmas összegekbe, több tízmilliárd koronába kerülne a beruházás - összegezte a szakértők véleményét a CTK.

Csehországban jelenleg már csak az észak-csehországi felszíni barnaszénbányák üzemelnek, mert működtetésük kifizetődő.

Észak-Morvaországban és Sziléziában a 18. század hetvenes éveiben indult meg a feketeszénbányászat, fénykorát pedig a 20. század második felében érte el.