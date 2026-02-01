Klicsko felszólított Kijevet, hogy töltsék fel az élelmiszerkészletüket

Az ukrán főváros, Vitalij Klicsko polgármestere a „Kijev-24” tévécsatorna adásában azt mondta, hogy az országban elképzelhető, hogy újabb nagymértékű áramkimaradásokkal kell számolni. Ebben a tekintetben ismét sürgette a helyi lakosokat, hogy töltsék fel háztartásukat élelmiszerrel, vízzel, gyógyszerrel.

Hozzátette, hogy a kijevi metró fokozatosan folytatja a munkát. Ezenkívül a szakemberek helyreállítják a nyomást a víz- és hőellátó rendszerben. Ugyanakkor a január 23-i kijevi energiaválság idején a polgármester arra is felszólította a polgárokat, hogy minden szükségeset töltsenek fel.

Korábban az ország energiaügyi minisztere, Denisz Smihal azt mondta, hogy egy nagyszabású rendszerhiba vezetett az ukrán villamosenergia-hálózat leállításához. Elmondása szerint ugyanakkor a Románia és Moldova, valamint Ukrajna nyugati és középső része közötti áramvonalat kikapcsolták – írta meg a News.ru.