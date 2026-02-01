Külföld
Klicsko felszólított Kijevet, hogy töltsék fel az élelmiszerkészletüket
Fel kell ugyanis készülni egy újabb áramkimaradásra
Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere arra kéri a lakosságot, hogy töltsék fel készleteiket
Fotó: AFP/Sergei Supinsky
Hozzátette, hogy a kijevi metró fokozatosan folytatja a munkát. Ezenkívül a szakemberek helyreállítják a nyomást a víz- és hőellátó rendszerben. Ugyanakkor a január 23-i kijevi energiaválság idején a polgármester arra is felszólította a polgárokat, hogy minden szükségeset töltsenek fel.
Korábban az ország energiaügyi minisztere, Denisz Smihal azt mondta, hogy egy nagyszabású rendszerhiba vezetett az ukrán villamosenergia-hálózat leállításához. Elmondása szerint ugyanakkor a Románia és Moldova, valamint Ukrajna nyugati és középső része közötti áramvonalat kikapcsolták – írta meg a News.ru.