2026. február 1., vasárnap

Előd

EUR 381.86 Ft
USD 320.62 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Klicsko felszólított Kijevet, hogy töltsék fel az élelmiszerkészletüket

Fel kell ugyanis készülni egy újabb áramkimaradásra

MH
 2026. február 1. vasárnap. 5:37
Megosztás

Az ukrán főváros, Vitalij Klicsko polgármestere a „Kijev-24” tévécsatorna adásában azt mondta, hogy az országban elképzelhető, hogy újabb nagymértékű áramkimaradásokkal kell számolni. Ebben a tekintetben ismét sürgette a helyi lakosokat, hogy töltsék fel háztartásukat élelmiszerrel, vízzel, gyógyszerrel.

Klicsko felszólított Kijevet, hogy töltsék fel az élelmiszerkészletüket
Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere arra kéri a lakosságot, hogy töltsék fel készleteiket
Fotó: AFP/Sergei Supinsky

Hozzátette, hogy a kijevi metró fokozatosan folytatja a munkát. Ezenkívül a szakemberek helyreállítják a nyomást a víz- és hőellátó rendszerben. Ugyanakkor a január 23-i kijevi energiaválság idején a polgármester arra is felszólította a polgárokat, hogy minden szükségeset töltsenek fel.

Korábban az ország energiaügyi minisztere, Denisz Smihal azt mondta, hogy egy nagyszabású rendszerhiba vezetett az ukrán villamosenergia-hálózat leállításához. Elmondása szerint ugyanakkor a Románia és Moldova, valamint Ukrajna nyugati és középső része közötti áramvonalat kikapcsolták – írta meg a News.ru.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink

Kijev fellélegezhet

Kijev fellélegezhet

ĀKreml: Oroszország Trump kérésére február 1-ig tartózkodik a Kijev elleni támadásoktól