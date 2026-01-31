2026. január 31., szombat

Előd

Külföld

Hatalmas áramkimaradások Moldovában és Ukrajnában is

A legtöbb ukrán régióban vészhelyzeti áramszünetet rendeltek el

MH
 2026. január 31. szombat. 15:37
A kisinyovi áramszünetről Ion Ceban polgármester is beszámolt Facebook-oldalán.

Hatalmas áramkimaradások Moldovában és Ukrajnában is
Ukrajnában szükségállapotot hirdettek az energiaágazatban
Fotó: AFP/Sergei Gapon

„Sürgősen összehívtam a felelős személyeket, hogy értékeljék a helyzetet és szükség esetén bekapcsolják a generátorokat” – írta.

A polgármester felszólította a rendőrséget, hogy menjenek ki a kereszteződésekbe és irányítsák a forgalmat ott, ahol nem működnek a közlekedési lámpák, a központi hatóságokat pedig arra, hogy adjanak neki magyarázatot a helyzetre. Arra is kérte a polgárokat, hogy őrizzék meg nyugalmukat a tömegközlekedés összeomlása miatt kialakult helyzetben.

Hasonló helyzet alakult ki Ukrajnában is. Vészhelyzeti áramszüneteket alkalmaztak, magyarázta az Ukrenerho.

Az ukrán főváros összes kerületében megszűnt a vízellátás. Kijevben és Harkovban a metró is leállt – írta meg az Oroszhírek.

