Hatalmas áramkimaradások Moldovában és Ukrajnában is

„Sürgősen összehívtam a felelős személyeket, hogy értékeljék a helyzetet és szükség esetén bekapcsolják a generátorokat” – írta.

A polgármester felszólította a rendőrséget, hogy menjenek ki a kereszteződésekbe és irányítsák a forgalmat ott, ahol nem működnek a közlekedési lámpák, a központi hatóságokat pedig arra, hogy adjanak neki magyarázatot a helyzetre. Arra is kérte a polgárokat, hogy őrizzék meg nyugalmukat a tömegközlekedés összeomlása miatt kialakult helyzetben.

Hasonló helyzet alakult ki Ukrajnában is. Vészhelyzeti áramszüneteket alkalmaztak, magyarázta az Ukrenerho.

Az ukrán főváros összes kerületében megszűnt a vízellátás. Kijevben és Harkovban a metró is leállt – írta meg az Oroszhírek.