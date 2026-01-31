2026. január 31., szombat

Előd

Halálos földcsuszamlások Indonéziában

Már tubb tucat halálos áldozata van az ítéletidőnek

MH/MTI
 2026. január 31. szombat. 12:49
Negyvenkilencre emelkedett az indonéziai Nyugat-Jáva tartományban történt földcsuszamlások halálos áldozatainak száma az ország katasztrófavédelmi hivatala (Basarnas) szerint, amely 15 eltűntről is hírt adott.

Halálos földcsuszamlások Indonéziában
Pasirlangu falu földcsuszamlás után a nyugat-jávai Bandung kormányzóságban
Fotó: NurPhoto via AFP/Aditya Irawan

Az indonéziai haditengerészet a héten azt közölte, a földcsuszamlásokban meghalt 23 határőr is.

Nyugat-Jáva tartományban a múlt héten okoztak földcsuszamlást a heves esőzések, amelyek következtében több mint 600 embert evakuáltak a területről.

A hatóságok február 6-ig meghosszabbították a mentési és keresési munkálatokat.

