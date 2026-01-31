Külföld
Halálos földcsuszamlások Indonéziában
Már tubb tucat halálos áldozata van az ítéletidőnek
Pasirlangu falu földcsuszamlás után a nyugat-jávai Bandung kormányzóságban
Fotó: NurPhoto via AFP/Aditya Irawan
Az indonéziai haditengerészet a héten azt közölte, a földcsuszamlásokban meghalt 23 határőr is.
Nyugat-Jáva tartományban a múlt héten okoztak földcsuszamlást a heves esőzések, amelyek következtében több mint 600 embert evakuáltak a területről.
A hatóságok február 6-ig meghosszabbították a mentési és keresési munkálatokat.