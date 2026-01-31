Halálos áldozatok az izraeli rakétázások után

Legkevesebb 29 ember meghalt izraeli légitámadásokban a Gázai övezetben – közölte szombaton a palesztin polgári védelem, amely szerint ez a szám többszörösen meghaladja a tűzszünet októberi kezdete óta rögzített napi halálozási átlagot.

A szervezet szóvivője, Mahmúd Baszal elmondta, hogy Gázaváros északi részén, a Sejk Radván negyedben egy rendőrőrs elleni támadásban 14 ember vesztette életét. További hét ember az övezet déli részén halt meg, amikor egy menekültsátrat ért találat. Mohamed Abu Szelmija, a Sifa kórház igazgatója megerősítette, hogy a rendőrőrsöt ért légicsapásban legkevesebb 14 ember halt meg, és többen megsebesültek.

A Hán Júnisz-i Nasszer kórház közlése szerint légicsapás ért egy sátortábort is, amelyben tűz keletkezett. A támadásban heten meghaltak, köztük egy apa, három gyereke és három unokája.

Az izraeli hadsereg közölte, hogy Gázai övezetben végrehajtott támadásaival a Hamász palesztin fegyveres szervezetnek és szövetségesének, az Iszlám Dzsihádnak a parancsnokait és létesítményeit vette célba a Gázai övezetben, válaszul arra, hogy megsértették a tavaly októberben az Egyesült Államok közvetítésével megkötött tűzszünetet.

A hadsereg szerint a Hamász parancsnokai mellett fegyverraktárakat és fegyvergyártó létesítményeket is támadtak. A közlés szerint a műveleteket annak hatására hajtották végre, hogy pénteken az izraeli katonák észrevettek nyolc fegyverest, akik egy alagútból jöttek elő Rafah térségében, a Gázai övezet déli részén. A fegyveresek közül hármat megöltek, egy negyediket pedig – akit a hadsereg a Hamász helyi parancsnokaként azonosított – őrizetbe vettek.

A Hamász a tűzszünet „súlyos megsértésnek” nevezte a szombati támadásokat, és felszólította az Egyesült Államokat és más közvetítő országokat, hogy követeljék az izraeli támadások leállítását.