A RIA Novosztyi hírügynökség a grúz vámhatóság és a Comtrade platformnak az adatait vizsgálva megállapította, hogy a grúziai orosz olajszállítások tavaly több mint 16-szorosára nőttek.

A korábbi szállítási csúcs 2016-ban volt, amikor Grúzia 39,6 ezer tonna olajat importált Oroszországból 10,8 millió dollár értékben.

A kereslet csúcspontja tavaly októberben volt, amikor a grúz vállalatok 99 ezer tonna olajat importáltak 46,7 millió dollár értékben. Decemberben pedig 91,7 ezer tonnát importáltak 35,8 millió dollár értékben.

2025-ben Azerbajdzsán is szállított olajat Grúziába, két kisebb szállítmányról van szó, körülbelül 2 ezer tonna, 1,8 millió dollár értékben – írja az Oroszhírek.