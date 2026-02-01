Félelem és rettegés uralkodott el Brüsszelben

Orbán Viktor szövetségese, az Osztrák Szabadságpárt nemcsak Ausztria vidéki területein, hanem már a nagyon erős baloldali hagyománnyal rendelkező Bécsben is az élen áll. Brüsszelben nagyon nem örülnek ennek az eredménynek.

Továbbra is jelentős fölénnyel vezet a bevándorlásellenes Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) Ausztriában. A különféle intézetek 15-20 százalékpontos előnyt mérnek az FPÖ-nek. Ami igazán érdekes, hogy egy friss elemzés szerint már Bécsben is az első helyen áll az FPÖ. Az osztrák fővárosban hosszú évtizedek óta mindig a szociáldemokraták (SPÖ) végeztek az első helyen, de ha ma lenne voksolás, akkor az FPÖ és az SPÖ 25,9-25,9 százalékot érnek el.

Jól látszik, hogy az osztrák fővárosban még jelentős baloldali többség van, de a jobboldal lényegesen erősebb, mint a korábbi években. Pár bécsi kerületet leszámítva egyébként minden járásban az FPÖ nyerne Ausztriában – írja a mandiner.