2026. február 1., vasárnap

Előd

EUR 381.86 Ft
USD 320.62 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Félelem és rettegés uralkodott el Brüsszelben

Orbán Viktor szövetségese bevette Bécset

MH/MTI
 2026. február 1. vasárnap. 6:07
Megosztás

Orbán Viktor szövetségese, az Osztrák Szabadságpárt nemcsak Ausztria vidéki területein, hanem már a nagyon erős baloldali hagyománnyal rendelkező Bécsben is az élen áll. Brüsszelben nagyon nem örülnek ennek az eredménynek.

Félelem és rettegés uralkodott el Brüsszelben
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke
Fotó: Hans Lucas via AFP/Martin Bertrand

Továbbra is jelentős fölénnyel vezet a bevándorlásellenes Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) Ausztriában. A különféle intézetek 15-20 százalékpontos előnyt mérnek az FPÖ-nek. Ami igazán érdekes, hogy egy friss elemzés szerint már Bécsben is az első helyen áll az FPÖ. Az osztrák fővárosban hosszú évtizedek óta mindig a szociáldemokraták (SPÖ) végeztek az első helyen, de ha ma lenne voksolás, akkor az FPÖ és az SPÖ 25,9-25,9 százalékot érnek el.

Jól látszik, hogy az osztrák fővárosban még jelentős baloldali többség van, de a jobboldal lényegesen erősebb, mint a korábbi években. Pár bécsi kerületet leszámítva egyébként minden járásban az FPÖ nyerne Ausztriában – írja a mandiner.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink