Az európai országok az orosz gáz betiltásával maguknak ártanak – mondta Jeffrey Sachs professzor, amerikai közgazdász és a Columbia Egyetem (New York) Fenntartható Fejlődés Központjának igazgatója.

Korábban az EU Tanácsa jóváhagyta az orosz LNG EU-ba történő szállításának teljes tilalmát 2027-től (képünk illusztráció)

A TASZSZ hírügynökségnek adott interjújában elmondta, hogy ez az európai gazdaság további hanyatlásához fog vezetni. Európa öngólra vált, újabb lépést tett az önpusztítás útján – kommentálta a tilalmat.

Sachs szerint Európának újra fel kell vennie a diplomáciai kapcsolatokat Oroszországgal, vissza kell térnie a átfogó biztonság elveihez és helyre kell állítania a gazdasági kapcsolatokat - írta meg az oroszhirek.hu.

Korábban az EU Tanácsa jóváhagyta az orosz LNG EU-ba történő szállításának teljes tilalmát 2027-től, valamint a csővezetéken szállított gáz tilalmát 2027. szeptember 30-tól.