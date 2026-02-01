2026. február 1., vasárnap

Előd

EUR 381.86 Ft
USD 320.62 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Egyre nagyobb az energiaválság Ukrajnában

Kuleba: Ukrajnának további kapacitásra van szüksége

MH
 2026. február 1. vasárnap. 7:37
Megosztás

Olekszij Kuleba, Ukrajna Újjáépítéséért és Fejlesztéséért felelős miniszterelnök-helyettese az ország jelenlegi energiahelyzetéről beszélt. Felszólalásáról az UNIAN számolt be a Telegramon.

Egyre nagyobb az energiaválság Ukrajnában
Olekszij Kuleba, az újjáépítésért felelős ukrán miniszterelnök-helyettes
Fotó: AFP/Andreas Solaro

Kuleba szerint a támogatóik már több mint 700 egység különféle energetikai berendezést szállítottak Kijevbe, közel egy gigawatt kapacitással. Ez egyenértékű a dél-ukrajnai atomerőmű egy energiatermelő blokkjának kapacitásával.

„Ukrajnának további kapacitásokra van szüksége. Energiai berendezésekből tartalékot hozunk létre, hogy fenntartsuk az emberek alapvető szolgáltatásait” – jelentette ki Kuleba.

Korábban Makszim Timcsenko, az ukrán DTEK energiaholding vezetője megjegyezte , hogy az országban kialakult helyzet humanitárius katasztrófaközeli, mivel a csapások következtében megsemmisült energialétesítmények miatt áram nélkül maradtak lakóépületek és számos szociális infrastrukturális létesítmény, sőt egyes helyeken elhúzódó fűtéshiány van – írja a Lenta.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink

Ukrajna bajban van a fronton

Ukrajna bajban van a fronton

ĀOrosz katonai tudósító részleteket árult el az ukrán erők egyik kulcsfontosságú logisztikai központja elleni támadásról