Egyre nagyobb az energiaválság Ukrajnában

Olekszij Kuleba, Ukrajna Újjáépítéséért és Fejlesztéséért felelős miniszterelnök-helyettese az ország jelenlegi energiahelyzetéről beszélt. Felszólalásáról az UNIAN számolt be a Telegramon.

Kuleba szerint a támogatóik már több mint 700 egység különféle energetikai berendezést szállítottak Kijevbe, közel egy gigawatt kapacitással. Ez egyenértékű a dél-ukrajnai atomerőmű egy energiatermelő blokkjának kapacitásával.

„Ukrajnának további kapacitásokra van szüksége. Energiai berendezésekből tartalékot hozunk létre, hogy fenntartsuk az emberek alapvető szolgáltatásait” – jelentette ki Kuleba.

Korábban Makszim Timcsenko, az ukrán DTEK energiaholding vezetője megjegyezte , hogy az országban kialakult helyzet humanitárius katasztrófaközeli, mivel a csapások következtében megsemmisült energialétesítmények miatt áram nélkül maradtak lakóépületek és számos szociális infrastrukturális létesítmény, sőt egyes helyeken elhúzódó fűtéshiány van – írja a Lenta.