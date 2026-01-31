Az EU nem hagyhatja magára Délkelet-Európát

Délkelet-Európa olyan térség, amelyet az Európai Uniónak nem szabad elhanyagolnia, és nem maradhat kitéve más globális szereplők befolyásának – írta Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök az X-en, miután szombaton Zágrábban megbeszélést folytatott Friedrich Merz német kancellárral az Európai Unió bővítésének jövőjéről és a térség európai perspektívájáról.

A két politikus kétoldalú találkozót tartott az Európai Néppárt (EPP) pénteki és szombati zágrábi informális tanácskozásának alkalmából. Plenkovic szerint a térség országai számára kulcsfontosságú az uniós bővítési folyamat előrehaladása és az európai perspektíva hiteles fenntartása.

A horvát miniszterelnök közölte: a megbeszélésen áttekintették az Európai Unió bővítésének kérdését, valamint a délkelet-európai országok integrációjának stratégiai jelentőségét.

Plenkovic hangsúlyozta: Horvátország és Németország folytatja a védelmi együttműködés erősítését, különös tekintettel a közelmúltban aláírt megállapodásra 44 német Leopard 2A8 harckocsi leszállításáról. Felidézte: a szerződést tavaly decemberben Berlinben írták alá Ivan Anusic horvát védelmi miniszter jelenlétében.

A tárgyaláson szó esett a határvédelemről és az illegális migráció megelőzéséről is. Plenkovic kiemelte a horvát és a német rendőrség együttműködését ezen a területen.

Plenkovic szombaton külön megbeszélést folytatott Evika Silina lett miniszterelnökkel és Simon Harris ír miniszterelnök-helyettessel is. Közlése szerint a megbeszéléseken európai ügyekről, az uniós együttműködésről és az Európai Unió bővítéséről volt szó.