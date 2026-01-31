Átfogó amnesztiát hirdetett a venezuelai kormány

A politikai foglyokra vonatkozó átfogó amnesztiát jelentett be pénteken a venezuelai kormány, valamint arról tájékoztatott, hogy bezárja a Caracasban lévő, politikai okok miatt őrizetbe vetteket őrző El Helicoide börtönt.

Delcy Rodríguez alelnököt nevezte ki ügyvivő elnöknek a venezuelai legfelsőbb bíróság

Delcy Rodríguez, a latin-amerikai ország átmeneti elnöke azt mondta, az amnesztia az 1999-től egészen az utóbbi évekig őrizetbe vetteket érinti. Mint mondta, a lépés célja „a politikai szembenállás okozta sebek begyógyítása”.

Az El Helicoide börtön sorsára kitérve elmondta, az épület a jövőben kulturális és sportesemények színhelye lesz, elsősorban a rendőrség állományában szolgálók, illetve a környéken élők számára.

Mindeközben az Egyesült Államok Bogotában lévő, Venezueláért is felelős nagykövetsége bejelentette, hogy minden ismert, Venezuelában őrizetben lévő amerikai állampolgár visszanyerte szabadságát.

Azt követően, hogy az amerikai egységek január 3-i akciójuk során megbuktatták és az Egyesült Államokba hurcolták Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét, Caracas már több száz politikai foglyot engedett szabadon.

A Venezuelában őrzött politikai foglyokat számon tartó Foro Penal szervezet úgy tudja, az országban jelenleg 711-en vannak politikai okok miatt őrizetben.