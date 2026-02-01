Abszurd választási induló Birminghamben

Az angliai belpolitikát is elérte a közel-keleti konfliktus árnyéka: egy elítélt terrorista helyi választáson méreti meg magát.

Balról jobbra: Mohamed Mustafa Kamal, a Nagy-Britanniában élő muszlim fundamentalista, Abu Hamza al-Masri fia, honfitársa, Shizar Nabi, az algériai Kamal Ali Mohammad és a brit Shahid Butt az ítélethirdetést hallgatják Ádenben, 1999. augusztus 9-én

Egy korábban terrorizmusért elítélt muszlim aktivista indul a helyhatósági választásokon Birmingham városában.

Shahid Butt 1999-ben egy jemeni bíróság öt év börtönre ítélte, miután bűnösnek találták egy fegyveres csoport létrehozásában és több robbantásos merénylet előkészítésében, amelyek célpontjai a brit konzulátus, egy anglikán templom és egy svájci tulajdonú hotel lettek volna Ádenben.

Az ügyészség szerint a csoportot az ismert szélsőséges hitszónok, Abu Hamza küldte akcióba. Butt most a frissen létrehozott Independent Candidates Alliance színeiben indul a május 7-i birminghami városi tanácsi választáson.

Butt tagadja bűnösségét, állítása szerint beismerő vallomását kínzással kényszerítették ki, a bizonyítékokat pedig meghamisították.

Indulása egy olyan időszakban történik, amikor Birminghamben erősödnek a közösségi és politikai feszültségek, különösen a közel-keleti konfliktushoz, az identitáspolitikához és a közrend kérdéséhez kapcsolódóan.

A feszültségek tavaly novemberben csúcsosodtak ki, amikor az izraeli Maccabi Tel Aviv a Aston Villa ellen játszott volna nemzetközi mérkőzést.

Butt a találkozó előtt a közösségi médiában arra szólította fel a muszlimokat, hogy az ország különböző részeiről utazzanak Birminghambe, és akadályozzák meg az izraeli szurkolók megjelenését.

Egy tüntetésen készült videóban Butt olyan kijelentéseket tett, amelyeket kritikusai az erőszak burkolt támogatásaként értelmeznek.

Ezek az esetek mélyebb társadalmi törésvonalakat jeleznek, és előrevetítik, hogy a helyi választásokon a palesztinpárti, identitásalapú politika meggyengítheti a Munkáspárt eddigi pozícióit Birminghamben – írja a mandiner.