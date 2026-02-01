Az elmúlt évtizedekben domináló régi globalizációs modell véget ért, és a világ eltávolodik az egypólusú rendtől, mivel más országok kezdenek vezető szerepet vállalni – jelentette ki Makszim Oreskin, az orosz elnöki adminisztráció helyettes vezetője.

Oreskin pénteken a moszkvai Rosszija Nemzeti Center szakértői párbeszédén elmondta, hogy a korábbi modell vége nem a globális gazdasági integráció végét jelenti, hanem inkább egy új elvekre való áttérést.

A globalizáció „más alapokon” folytatódik, a vezetés egyre inkább eltávolodik az egyetlen központtól, miközben más országok egyre jelentősebb szerepet játszanak a globális gazdasági folyamatok alakításában.

Oreskin szerint a nagy gazdaságok, például Kína és India bevonása a globális gazdaságba hozzájárult az életszínvonal javításához és a szegénység csökkentéséhez, miközben árukkal és szolgáltatásokkal látja el a világot.

„Valóban eltávolodunk az egypólusú világtól, és a mai világban az egyik legfontosabb szó, amit hallunk, a szuverenitás” – mondta Oreskin.

Szerinte csak azok a nemzetek lesznek képesek versenyezni és vezető pozíciókat elfoglalni ebben a „többpólusú fejlődésben”, amelyek képesek fenntartani szuverenitásukat.

Oreskin rámutatott a szankciók, vámkorlátok és egyéb korlátozások növekvő hatására is a globális gazdaságra, és elmondta, hogy a hagyományos, nyugati vezetésű pénzügyi mechanizmusok „már nem” működnek hatékonyan. Szerinte ez arra kényszeríti a globális pénzügyi rendszert, hogy új megoldásokat keressen, és a hagyományos banki funkciók helyett egyre inkább decentralizált rendszereket, például blokkláncot, mesterséges intelligenciát és platformalapú megoldásokat használjon - írta meg az oroszhirek.hu.