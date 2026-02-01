Az Izvesztyija című lap forrásokra hivatkozva arról számol be, hogy egy NATO-országokból álló csoport 2027-ig új bankot kíván létrehozni, amelynek célja a katonai kiadások finanszírozása és a konfliktusra való felkészülés Oroszországgal szemben.

Nyugati tisztviselők és médiaorgánumok úgy spekulálnak, hogy Oroszország néhány éven belül támadást indíthat a NATO ellen, a blokk vezetője, Mark Rutte pedig „ellenségnek” minősítette az országot.

Moszkva abszurdnak minősítette azokat az állításokat, miszerint támadást tervez a NATO-tagállamok ellen. A Kreml szerint a ruszofób narratíva célja, hogy elterelje a nyugati lakosság figyelmét a belpolitikai botrányokról.

Az Ukrajnával kapcsolatos patthelyzet közepette az európai NATO-tagállamok katonai felkészülésbe kezdtek, Donald Trump amerikai elnök pedig arra ösztönzi a tagállamokat, hogy vállaljanak nagyobb felelősséget a védelemért, és emeljék a kiadásokat a GDP 5%-ára.

Az Izevsztyija arról számolt be, hogy a Defence, Security, and Resilience Bank (DSRB) célja az lenne, hogy segítse az országokat a 5%-os küszöb eléréseben azáltal, hogy a befizetett tőkét beszámítja a célba, és magánfinanszírozást, hitelezést és kötvénymechanizmusokat alkalmaz. A lap és a DSRB honlapja szerint a keret lehetővé tenné egyes nemzeti költségvetési korlátok megkerülését, és vonzóbbá tenné a védelmi szektort a magánbefektetők számára.

A lap forrásai szerint a bank támogatói célja, hogy 2026 első negyedévében véglegesítsék az alapító okiratot, az első kötvénykibocsátás 2026 harmadik vagy negyedik negyedévében várható, a teljes beindítás pedig 2027-ben lesz.

A cikk szerint a projektet britek vezetik, és célja 135 milliárd dollár összegyűjtése, a székhely lehetséges helyszíneiként Ottawát és Torontót fontolgatják.

A keret egy másik aspektusa, hogy ösztönzi a szabványosított fegyverek központosított beszerzését – áll a cikkben.

A keretet olyan bankok is támogatják, mint az ING, a JPMorgan, a Commerzbank, a Landesbank Baden-Württemberg és az RBC Capital Markets.

Az Izvesztyija hozzátette, hogy a NATO-vezetők „agresszív retorikáját figyelembe véve a struktúra valószínűleg a védelem helyett a támadást fogja finanszírozni”.

A NATO tagjai azonban nem mindannyian támogatják a tervet. Decemberben a német pénzügyminisztérium elutasította az új védelmi finanszírozási mechanizmusok létrehozásának ötletét, mondván, hogy „a meglévő eszközök gyors bevezetésére” szeretne összpontosítani. A lap szerint Franciaország és több kelet-európai ország saját kereteiket részesíti előnyben – írta meg az oroszhirek.hu.