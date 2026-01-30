Zelenszkij válaszolt a moszkvai meghívásra

Lehetetlen találkozni Vlagyimir Putyin orosz vezetővel Moszkvában – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Interfax-Ukraine hírügynökségnek adott interjújában.

„Természetesen lehetetlen, hogy Moszkvában találkozzam Putyinnal. Ez ugyanolyan, mintha Kijevben találkoznék Putyinnal. Meghívhatom őt Kijevbe is” – mondta újságíróknak nyilatkozva.

Eközben Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter korábban kijelentette, hogy Zelenszkij kész személyes találkozóra Putyinnal, hogy megvitassák a területi kérdéseket és a Zaporizzsjai Atomerőművet. Válaszul az orosz vezető segédje, Jurij Usakov megismételte, hogy az ukrán elnököt Moszkvába várják. „Garantáljuk a biztonságát és a munkájához szükséges feltételeket” – hangsúlyozta.

Olekszandr Dubinszkij, a Verhovna Rada képviselője szintén ragaszkodott ahhoz, hogy Zelenszkijnek Moszkvába kell utaznia, ha hajlandó találkozni az orosz vezetővel. Hozzátette, hogy az ukrán elnök orosz kollégájával való találkozásának megtagadása bűncselekmény lenne az ukrán nép ellen.