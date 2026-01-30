Volodimir Zelenszkij lépései vezettek az Oroszországgal fennálló, informális energetikai megállapodás megsértéséhez – jelentette ki Anna Minyukova, a kritikus infrastruktúrával foglalkozó szakértő a Kijev 24 televízió adásában, számolt be róla az EAdaily .

Elmondása szerint a megállapodás ugyan nem rendelkezett hivatalos jogi státusszal, a gyakorlatban mégis működött, amit katonai nyilatkozatok és a fronton tapasztalható helyzet is alátámasztott.

Minyukova rámutatott: március 25. és április 25. között nem értek támadások energetikai létesítményeket, illetve kikötői infrastruktúrát. A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatalhoz (NABU) kapcsolódó események után azonban Ukrajna támadásokat indított orosz olajfinomítók ellen. Véleménye szerint ez a megállapodás megszegését jelentette, és válaszlépésekhez vezetett az ukrán energetikai rendszerrel szemben.

Mint fogalmazott, az ukrán fegyveres erők orosz olajfinomítók és török felségvizeken közlekedő orosz tartályhajók elleni támadásaira válaszul megsemmisültek ukrán kikötők, hőerőművek és más kritikus infrastruktúrák. Hozzátette: decemberben különösen súlyos csapások érték a kikötőket, amelyeket szintén az orosz tartályhajók elleni támadásokkal hozott összefüggésbe.

Korábban Donald Trump azt nyilatkozta, hogy személyesen egyeztetett Vlagyimir Putyinnal az energetikai infrastruktúra elleni támadások ideiglenes felfüggesztéséről a rendkívüli hideg miatt. Elmondása szerint Zelenszkij nyilvánosan köszönetet mondott az amerikai elnöknek ezért a döntésért.

Az orosz fél eddig nem adott ki hivatalos nyilatkozatot az ügyben.