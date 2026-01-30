2026. január 30., péntek

Zelenszkij: Elvárjuk, hogy a Kijevet érintő megállapodást végrehajtsák4

MH/ MTI
 2026. január 30. péntek. 5:11
Ukrajna elvárja, hogy végre legyen hajtva az a Donald Trump amerikai elnök által bejelentett megállapodás, amelynek keretében Vlagyimir Putyin orosz államfő beleegyezett abba, hogy egy hétig nem löveti Kijevet a hideg időjárásra tekintettel - közölte csütörtökön este Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en.

Zelenszkij: Elvárjuk, hogy a Kijevet érintő megállapodást végrehajtsák4
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: AFP/Ukrainian Presidential Press Service/Handout

„Fontos nyilatkozat az amerikai elnök részéről Kijev és más ukrán városok biztonságának szavatolásáról ebben a rendkívüli téli időszakban. Az áramellátás az élet alapja. Nagyra értékeljük partnereink erőfeszítéseit, amelyekkel segítenek nekünk életeket menteni. Köszönjük, Trump elnök! Küldöttségeink ezt az Egyesült Arab Emírségekben megvitatták. Várjuk a megállapodások végrehajtását. A feszültségcsökkentő lépések hozzájárulnak a háború befejezéséhez vezető valódi előrelépéshez” - írta angol nyelven Zelenszkij a mikroblogján.

„Személyesen kértem Putyin elnököt, hogy ne lövesse Kijevet és más városokat egy hétig, és ő beleegyezett ebbe” - mondta Trump kabinetjének csütörtöki ülésén.

