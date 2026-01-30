2026. január 30., péntek

Előd

EUR 381.86 Ft
USD 320.62 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Zelenszkij bírálta a nyugati partnereket

Türelmetlen az ukrán elnök

MH
 2026. január 30. péntek. 15:52
Megosztás

Zelenszkij bírálta az európai országokat, amiért késlekednek a Patriot légvédelmi rendszerek kifizetésével.

Zelenszkij bírálta a nyugati partnereket
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: AFP/John Macdougall

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az amerikai Patriot légvédelmi rendszer leszállításának késedelméről beszélt. Megjegyzéseit a Telegram „Novosti.Live” csatornája jelentette.

„Tudom, hogy ballisztikus rakéták repülnek az energiaszektorunk ellen. Tudom, hogy a Patriot rakéták telepítve vannak. És tudom, hogy nem lesz áram, mert nincsenek védekezésre szolgáló rakéták. (...) És tárgyalok a PAC-3-asokról, amelyek egy nappal azután érkeznek meg, hogy gyakorlatilag áramszünetet tapasztalunk. Nyilvánosan kijelenthetem, hogy ez egy lassulás” – bírálta nyugati partnereit.

Zelenszkij szerint az európai országok amerikai rakétákat vásárolnak a Patriot hordozórakétákhoz. A nyugati országok fizetésének hiánya miatt a rakéták nem érkeztek meg Ukrajnába, amikor szükség lett volna rájuk.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink