Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az amerikai Patriot légvédelmi rendszer leszállításának késedelméről beszélt. Megjegyzéseit a Telegram „Novosti.Live” csatornája jelentette.

„Tudom, hogy ballisztikus rakéták repülnek az energiaszektorunk ellen. Tudom, hogy a Patriot rakéták telepítve vannak. És tudom, hogy nem lesz áram, mert nincsenek védekezésre szolgáló rakéták. (...) És tárgyalok a PAC-3-asokról, amelyek egy nappal azután érkeznek meg, hogy gyakorlatilag áramszünetet tapasztalunk. Nyilvánosan kijelenthetem, hogy ez egy lassulás” – bírálta nyugati partnereit.

Zelenszkij szerint az európai országok amerikai rakétákat vásárolnak a Patriot hordozórakétákhoz. A nyugati országok fizetésének hiánya miatt a rakéták nem érkeztek meg Ukrajnába, amikor szükség lett volna rájuk.