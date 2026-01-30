Vízre került Amerika új gigahajója

A USS John F. Kennedy megkezdte tengeri próbáit, ami fontos mérföldkő a Gerald R. Ford osztály második egységének szolgálatba állítása felé. Az amerikai haditengerészet új generációs repülőgép-hordozója többéves csúszás után futott ki a hajógyárból, hogy kulcsfontosságú rendszereit leteszteljék. Az Egyesült Államok felgyorsítaná haditengerészeti fejlesztéseit a globális erőegyensúly megőrzése érdekében.

Az amerikai haditengerészet második, nukleáris meghajtású Gerald R. Ford osztályú repülőgép-hordozója szerdán kifutott a nyílt vízre, hogy megkezdje a tengeri próbákat, hogy azután 2027-ben csatlakozhasson a flottához

Kifutott az amerikai haditengerészet új generációs repülőgép-hordozója

A USS John F. Kennedy a virginiai Newportban található hajógyárból indult az első tesztekre, amelyeken a hajó kulcsfontosságú rendszereinek és alkatrészeinek működését vizsgálják – jelentette be a hajó gyártója, a Huntington Ingalls Industries az X közösségi oldalon.

Az új repülőgép-hordozó mintegy 333 méter hosszú, vízkiszorítása 100 ezer tonna.

A Kongresszusi Kutatószolgálat (CRS) 2025 decemberében közzétett jelentése szerint a USS John F. Kennedy teljes beszerzési költsége 13,2 milliárd dollár volt.

Több hajómegfigyeléssel foglalkozó közösségimédia-fiók is videókat tett közzé arról, ahogy a hatalmas hadihajó kifut a nyílt vízre.

A Navy League nevű nonprofit szervezet szerint a hajó gerincét 2015. augusztus 22-én fektették le Newport News hajógyárban. A repülőgép-hordozót 2019. október 29-én bocsátották vízre, december 7-én keresztelték el, ez a második hajó, amely John F. Kennedy amerikai elnök nevét viseli. Az első, azonos nevű hordozót 2007-ben vonták ki a szolgálatból, ötven év aktív használat után.

A Ford osztályú USS John F. Kennedy átadását kétszer is elhalasztották: másodjára 2025 júliusa helyett 2027 márciusát tűzték ki. A legutóbbi csúszást a haditengerészet 2026-os költségvetési dokumentumai szerint a rejlett fékezőrendszer (AAG) tanúsításának befejezése, valamint az fegyveremelő rendszer (AWE) további munkálatai indokolták.

Donald Trump új hadihajóflottát építtet

Donald Trump elhatározása nyomán az Egyesült Államok történetének legdrágább hadihajója lehet az újonnan bevezetett Trump hajóosztály első hadihajója, melynek megépítése akár 22 milliárd dollárt (mintegy 7,3 ezermilliárd forint) is felemészthet. A kezdeti költségbecslést Eric Labs, a Kongresszusi Költségvetési Hivatal (CBO) haditengerészeti elemzője ismertette egy virginiai haditengerészeti konferencián. Labs hangsúlyozta: a végleges ár nagymértékben függ olyan, egyelőre meg nem hozott döntésektől, mint a hajó vízkiszorítása, a legénység létszáma és a fegyverzet összetétele. A legoptimistább forgatókönyv szerint is legalább 15,1 milliárd dolláros költséggel kell számolni.

Az amerikai haditengerészet tervezett Trump osztályú csatahajóinak első egysége akár 22 milliárd dollárba is kerülhet – derül ki egy friss előzetes elemzésből. Ezzel a hajó minden idők egyik legdrágább amerikai hadihajójává válhat. Donald Trump egyik törekvése az, hogy megerősítse, bővítse, valamint fejlessze az amerikai haditengerészeti erőket, hogy az Egyesült Államok megtarthassa erőfölényét a világ óceánjain.

A tervek arról szólnak, hogy az irányított rakétákkal felszerelt csatahajó kétszer akkora lenne, mint bármely cirkáló vagy romboló, amelyet az Egyesült Államok a második világháború óta épített. Ugyanakkor mérete még így is csak körülbelül egyharmada lenne a Gerald R. Ford repülőgép-hordozónak, amely jelenleg a legdrágább amerikai hadihajó: azt 2017-ben adták át mintegy 13 milliárd dolláros költséggel.

Labs arra is figyelmeztetett, hogy az amerikai hajóépítő ipar strukturális gyengeségei – köztük a szakképzett munkaerő hiánya és az ellátási lánc problémái – tovább növelhetik a végső árat. A haditengerészeti elemző szerint a hajóosztályba később megépülő testvérhajók átlagos költsége 10 és 15 milliárd dollár között alakulhat példányonként, számos tényezőtől függően.

Donald Trump elnök decemberben, a floridai Mar-a-Lagóban jelentette be az új hadihajó-építés terveit. Elmondása szerint a csatahajó a Golden Fleet (Aranyflotta) nevű program része lenne, amely az amerikai hajóépítés újjáélesztését és a haditengerészet átfogó megújítását célozza – írja a vg.hu.