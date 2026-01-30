2026. január 30., péntek

Előd

EUR 381.86 Ft
USD 320.62 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Trumpnak nem tetszenek a britek

Nagyon veszélyes

MH
 2026. január 30. péntek. 12:29
Megosztás

Donald Trump amerikai elnök keményen bírálta Keir Starmer brit miniszterelnök pekingi látogatását, és nagyon veszélyesnek nevezte, hogy Nagy-Britannia szorosabb gazdasági kapcsolatot épít Kínával. Mindez alig néhány órával azután történt, hogy Starmer sikeresnek minősítette a Hszi Csin-pinggel folytatott tárgyalásokat, és alacsonyabb vámokról, jobb piaci hozzáférésről, valamint befektetési megállapodásokról számolt be. Trump kemény üzenetet küldött Londonnak.

Trumpnak nem tetszenek a britek
Donald Trump amerikai elnök
Fotó: AFP/Mandel Ngan

Donald Trump amerikai elnök, mindössze órákkal azután, hogy Keir Starmer brit miniszterelnök sikerként értékelte pekingi látogatását, figyelmeztetést küldött Nagy-Britanniának, miszerint nagyon veszélyes dolog üzletet kötni Kínával. Starmer – aki nyolc év után az első brit miniszterelnök volt, aki Pekingbe utazott – háromórás tárgyalást folytatott Hszi Csin-ping kínai elnökkel.

A megbeszélések során jobb piaci hozzáférést, alacsonyabb vámokat és befektetési megállapodásokat sikerült elérnie. Starmer egy kifinomultabb kapcsolatot ígért Kínával. A találkozók pedig pontosan azt a szintű együttműködést hozták, amit reméltek. Nagy-Britannia rengeteget tud kínálni, és valódi előrelépés történt – közölte. Szakértők is sikeresnek minősítették a látogatást, mondván, logikus, hogy az Egyesült Királyság Kínára tekint – ez az egyik legnagyobb kereskedelmi partnere, írta meg a Magyar Nemzet.

Trump figyelmeztet az üzlet miatt

Trump azonban Washingtonban egy újságírói kérdésre reagálva keményen bírálta ezt: Nos, ez nagyon veszélyes számukra.

Még Kanada esetében is veszélyesebbnek tartotta a kínai üzletelést, mondván, Kanada nagyon rosszul teljesít, és nem Kína a megoldás. Ugyanakkor megjegyezte, hogy Hszi Csin-ping a barátja, jól ismeri, és áprilisban maga is Pekingbe látogat.

Az amerikai kereskedelmi miniszter, Howard Lutnick szkeptikus volt a brit eredményekkel kapcsolatban: szerinte a kínaiak kiváló exportőrök, de nagyon nehéz diónak minősülnek, ha valaki hozzájuk akar exportálni, így jó szerencsét kívánt a briteknek, és szerinte valószínűtlen a nagy siker.

A brit kormány egyik névtelen tisztségviselője szerint az USA előre tudott a látogatásról és annak céljairól, de Trump miatt most idegeskedés lehet a Downing Streeten. Starmer korábban egy Bloomberg-interjúban hangsúlyozta, hogy Nagy-Britanniának nem kell választania az USA és Kína között – mindkettővel erősíteni akarja a kapcsolatot, különösen a biztonság és a védelem terén.

Starmer a pekingi útja után Sanghajba, majd Tokióba utazott tovább.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink