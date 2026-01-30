Külföld
Trumpnak nem tetszenek a britek
Nagyon veszélyes
Donald Trump amerikai elnök, mindössze órákkal azután, hogy Keir Starmer brit miniszterelnök sikerként értékelte pekingi látogatását, figyelmeztetést küldött Nagy-Britanniának, miszerint nagyon veszélyes dolog üzletet kötni Kínával. Starmer – aki nyolc év után az első brit miniszterelnök volt, aki Pekingbe utazott – háromórás tárgyalást folytatott Hszi Csin-ping kínai elnökkel.
A megbeszélések során jobb piaci hozzáférést, alacsonyabb vámokat és befektetési megállapodásokat sikerült elérnie. Starmer egy kifinomultabb kapcsolatot ígért Kínával. A találkozók pedig pontosan azt a szintű együttműködést hozták, amit reméltek. Nagy-Britannia rengeteget tud kínálni, és valódi előrelépés történt – közölte. Szakértők is sikeresnek minősítették a látogatást, mondván, logikus, hogy az Egyesült Királyság Kínára tekint – ez az egyik legnagyobb kereskedelmi partnere, írta meg a Magyar Nemzet.
Trump figyelmeztet az üzlet miatt
Trump azonban Washingtonban egy újságírói kérdésre reagálva keményen bírálta ezt: Nos, ez nagyon veszélyes számukra.
Még Kanada esetében is veszélyesebbnek tartotta a kínai üzletelést, mondván, Kanada nagyon rosszul teljesít, és nem Kína a megoldás. Ugyanakkor megjegyezte, hogy Hszi Csin-ping a barátja, jól ismeri, és áprilisban maga is Pekingbe látogat.
Az amerikai kereskedelmi miniszter, Howard Lutnick szkeptikus volt a brit eredményekkel kapcsolatban: szerinte a kínaiak kiváló exportőrök, de nagyon nehéz diónak minősülnek, ha valaki hozzájuk akar exportálni, így jó szerencsét kívánt a briteknek, és szerinte valószínűtlen a nagy siker.
A brit kormány egyik névtelen tisztségviselője szerint az USA előre tudott a látogatásról és annak céljairól, de Trump miatt most idegeskedés lehet a Downing Streeten. Starmer korábban egy Bloomberg-interjúban hangsúlyozta, hogy Nagy-Britanniának nem kell választania az USA és Kína között – mindkettővel erősíteni akarja a kapcsolatot, különösen a biztonság és a védelem terén.
Starmer a pekingi útja után Sanghajba, majd Tokióba utazott tovább.