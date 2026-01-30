Trumpnak nem tetszenek a britek

Donald Trump amerikai elnök keményen bírálta Keir Starmer brit miniszterelnök pekingi látogatását, és nagyon veszélyesnek nevezte, hogy Nagy-Britannia szorosabb gazdasági kapcsolatot épít Kínával. Mindez alig néhány órával azután történt, hogy Starmer sikeresnek minősítette a Hszi Csin-pinggel folytatott tárgyalásokat, és alacsonyabb vámokról, jobb piaci hozzáférésről, valamint befektetési megállapodásokról számolt be. Trump kemény üzenetet küldött Londonnak.

Donald Trump amerikai elnök, mindössze órákkal azután, hogy Keir Starmer brit miniszterelnök sikerként értékelte pekingi látogatását, figyelmeztetést küldött Nagy-Britanniának, miszerint nagyon veszélyes dolog üzletet kötni Kínával. Starmer – aki nyolc év után az első brit miniszterelnök volt, aki Pekingbe utazott – háromórás tárgyalást folytatott Hszi Csin-ping kínai elnökkel.

A megbeszélések során jobb piaci hozzáférést, alacsonyabb vámokat és befektetési megállapodásokat sikerült elérnie. Starmer egy kifinomultabb kapcsolatot ígért Kínával. A találkozók pedig pontosan azt a szintű együttműködést hozták, amit reméltek. Nagy-Britannia rengeteget tud kínálni, és valódi előrelépés történt – közölte. Szakértők is sikeresnek minősítették a látogatást, mondván, logikus, hogy az Egyesült Királyság Kínára tekint – ez az egyik legnagyobb kereskedelmi partnere, írta meg a Magyar Nemzet.

Trump figyelmeztet az üzlet miatt

Trump azonban Washingtonban egy újságírói kérdésre reagálva keményen bírálta ezt: Nos, ez nagyon veszélyes számukra.

Még Kanada esetében is veszélyesebbnek tartotta a kínai üzletelést, mondván, Kanada nagyon rosszul teljesít, és nem Kína a megoldás. Ugyanakkor megjegyezte, hogy Hszi Csin-ping a barátja, jól ismeri, és áprilisban maga is Pekingbe látogat.

Az amerikai kereskedelmi miniszter, Howard Lutnick szkeptikus volt a brit eredményekkel kapcsolatban: szerinte a kínaiak kiváló exportőrök, de nagyon nehéz diónak minősülnek, ha valaki hozzájuk akar exportálni, így jó szerencsét kívánt a briteknek, és szerinte valószínűtlen a nagy siker.

A brit kormány egyik névtelen tisztségviselője szerint az USA előre tudott a látogatásról és annak céljairól, de Trump miatt most idegeskedés lehet a Downing Streeten. Starmer korábban egy Bloomberg-interjúban hangsúlyozta, hogy Nagy-Britanniának nem kell választania az USA és Kína között – mindkettővel erősíteni akarja a kapcsolatot, különösen a biztonság és a védelem terén.

Starmer a pekingi útja után Sanghajba, majd Tokióba utazott tovább.