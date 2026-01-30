2026. január 30., péntek

 2026. január 30. péntek. 17:22
Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy jelentős előrelépések történnek az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalásokon – számolt be pénteken az rbc.ua hírportál Trump sajtótájékoztatójára hivatkozva.

Trump az ukrajnai háború befejezéséről
Donald Trump amerikai elnök
Fotó: AFP/Anadolu/Celal Gunes

A jelentés szerint Trump azt mondta: „Azt hiszem, jelentős előrelépés történik ott (az Abu-Dzabiban zajló tárgyalásokon – a szerk.).” Az Ukrajna és Oroszország közötti energetikai fegyverszünetről szólva megjegyezte, hogy „nagyon nagyra értékeli” az ukrán energiaszektor elleni orosz támadások hiányát, amelyet már több órája megfigyelnek.

„Azt mondtam, hogy Oroszország átmenetileg nem folytat támadásokat a rendkívül hideg időjárás miatt… Megkérdeztük Putyin elnököt, hogy leállíthatnák-e a tüzérségi támadásokat egy hétre… beleegyezett. Nagyon nagyra értékeljük” – hangsúlyozta Donald Trump.

