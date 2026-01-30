Külföld
Stratégiát váltott Oroszország
Logisztikai célpontok kerültek veszélybe
„Az elmúlt éjszaka nem értek csapások energetikai létesítményeket, de tegnap napközben több régióban is az energetikai infrastruktúrát érő találatok voltak. Most azt rögzítjük, hogy az orosz hadsereg a logisztika elleni csapásokra váltott” – írta Zelenszkij bejegyzésében. Szavai szerint továbbra is zajlanak orosz dróntámadások a városok lakóövezetei ellen.
„Bevetettek egy ballisztikus rakétát is Harkiv térsége ellen, a támadásban polgári termelést végző vállalatok raktárai rongálódtak meg és egy amerikai vállalaté is. Zaporizzsjában a Sahíd drónok a város egyik kerületét támadták. Szinte éjjel-nappal tartanak az FPV-dróncsapások Herszon és Dnyipropetrovszk megyei városok ellen, utóbbiból a legtöbb Nyikopol ellen. Nehéz a helyzet Csernyihiv, Szumi és Harkiv megye határ menti térségeiben” – sorolta az elnök.
Donald Trump amerikai elnök csütörtöki közlése szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök beleegyezett abba, hogy egy hétig nem löveti Kijevet a hideg időjárásra tekintettel – emlékeztetett az Ukrinform állami hírügynökség.
Zelenszkij – újságíróknak nyilatkozva – úgy vélekedett, Oroszországnak lehet olyan szándéka, hogy felfüggessze a harci cselekményeket, ugyanakkor azt keresi, miként lehetne ezt a saját lakossága számára győzelemként eladni. „Nem gondolom, hogy Oroszország be akarja fejezni a háborút. Rengeteg ennek ellentmondó bizonyíték van. Inkább úgy látom, hogy időnként vannak olyan pillanatok, amikor szeretnék felfüggeszteni a háborút, és azt keresik, hogyan lehetne ezt odahaza úgy bemutatni, mintha győzelem lenne. Véleményem szerint most pontosan ez a folyamat zajlik” – fejtette ki az elnök.
Olekszandr Prokudin, a déli Herszon megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy az orosz csapatok tüzérségi fegyverrel rálőttek egy menetrend szerinti kisbuszra Herszon városában, aminek következtében egy ember – a jármű sofőrje – életét vesztette, öten pedig megsebesültek.
Az ukrán vezérkar arról számolt be, hogy az ukrán erők megsemmisítettek egy Osza típusú légvédelmi rakétarendszert és több orosz logisztikai létesítményt a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja megye megszállt részén.