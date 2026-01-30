Stratégiát váltott Oroszország

Nem voltak orosz támadások ukrajnai energetikai létesítmények ellen péntekre virradóra, ugyanakkor az orosz hadsereg a logisztika elleni támadásokra állt át – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a régiók helyzetéről tartott rendkívüli egyeztetés összegzéseként a Telegramon.

„Az elmúlt éjszaka nem értek csapások energetikai létesítményeket, de tegnap napközben több régióban is az energetikai infrastruktúrát érő találatok voltak. Most azt rögzítjük, hogy az orosz hadsereg a logisztika elleni csapásokra váltott” – írta Zelenszkij bejegyzésében. Szavai szerint továbbra is zajlanak orosz dróntámadások a városok lakóövezetei ellen.

„Bevetettek egy ballisztikus rakétát is Harkiv térsége ellen, a támadásban polgári termelést végző vállalatok raktárai rongálódtak meg és egy amerikai vállalaté is. Zaporizzsjában a Sahíd drónok a város egyik kerületét támadták. Szinte éjjel-nappal tartanak az FPV-dróncsapások Herszon és Dnyipropetrovszk megyei városok ellen, utóbbiból a legtöbb Nyikopol ellen. Nehéz a helyzet Csernyihiv, Szumi és Harkiv megye határ menti térségeiben” – sorolta az elnök.

Donald Trump amerikai elnök csütörtöki közlése szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök beleegyezett abba, hogy egy hétig nem löveti Kijevet a hideg időjárásra tekintettel – emlékeztetett az Ukrinform állami hírügynökség.

Zelenszkij – újságíróknak nyilatkozva – úgy vélekedett, Oroszországnak lehet olyan szándéka, hogy felfüggessze a harci cselekményeket, ugyanakkor azt keresi, miként lehetne ezt a saját lakossága számára győzelemként eladni. „Nem gondolom, hogy Oroszország be akarja fejezni a háborút. Rengeteg ennek ellentmondó bizonyíték van. Inkább úgy látom, hogy időnként vannak olyan pillanatok, amikor szeretnék felfüggeszteni a háborút, és azt keresik, hogyan lehetne ezt odahaza úgy bemutatni, mintha győzelem lenne. Véleményem szerint most pontosan ez a folyamat zajlik” – fejtette ki az elnök.

Olekszandr Prokudin, a déli Herszon megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy az orosz csapatok tüzérségi fegyverrel rálőttek egy menetrend szerinti kisbuszra Herszon városában, aminek következtében egy ember – a jármű sofőrje – életét vesztette, öten pedig megsebesültek.

Az ukrán vezérkar arról számolt be, hogy az ukrán erők megsemmisítettek egy Osza típusú légvédelmi rakétarendszert és több orosz logisztikai létesítményt a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja megye megszállt részén.