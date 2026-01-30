Puma kószált San Franciscó utcáin

Békésen ért véget egy ritka puma-együttállás San Franciscóban, a vadvédelmi szakértők biztonságosan elfogták a fiatal állatot, amely ezen a héten tévedt be a város szívébe.

Január 27-én a hatóságok elfogták a San Francisco Pacific Heights negyedében, a 34 kilós pumát. A állat végül két épület közötti szűk térben talált menedéket.

Némi óvatos próbálkozások után a hatóságok elaltatták az állatot, majd egy fémketrecbe helyezték. A kutatók a benyugtatott pumára nyomkövető nyakörvet helyeznek, majd a városból a San Francisco-félsziget egy vidékibb részére viszik.

Az állatot először január 26-án kora reggel látták a környéken barangolni. Egy parkot és egy magániskolát ideiglenesen bezártak, amíg a vadvédelmi szakértők megpróbálták megtalálni és elkábítani a fiatal pumát. A megpróbáltatások körülbelül 30 órán át tartottak, és a Kaliforniai Halászati ​​és Vadvédelmi Hivatal (CDFW), a San Francisco-i Állatgondozó és –ellenőrző Hivatal, a San Francisco-i Állatkert, a San Francisco-i Rendőrkapitányság és a San Francisco-i Tűzoltóság részvételével zajlottak.

Objektum doboz

A vadvédelmi szakértők már ismerték a teremtményt, amely 2024 áprilisában született a Rancho San Antonio Megyei Park és Nyílt Rezervátum közelében. Akkoriban a kutatók 157M-nek nevezték el a vadmacskát, és nyomkövető nyakörvet és füljelzőt helyeztek rá. A nyakörv azonban leesett, ahogy 157M nőtt, így már nem tudták nyomon követni a mozgását. A nyakörvet a Santa Cruz Puma Projekt kutatói helyezték fel, amely a Kaliforniai Egyetem, Santa Cruz és a CDFW közös programja, és 2008 óta fut.

A pumák, Kalifornia nagy részén élnek , és az államban őshonosak. Az állatok azonban jellemzően a hegylábaknál, hegyekben és nyílt területeken élnek. Ritkán merészkednek sűrűn lakott területekre.

Tiffany Yap , a Biológiai Sokféleség Központjának természetvédelmi tudósa elmondta a San Francisco Chronicle újságíróinak, Tara Duggannek és Megan Fan Munce-nak, hogy a legutóbbi megerősített észlelés San Franciscóban „szép emlékeztető arra, hogy vadvilág vesz körül minket” – teszi hozzá.

A kutatók nem lepődtek meg túlságosan, amikor a város északi részének egy előkelő negyedében, Pacific Heightsban találtak 157M-et. A nagyjából kétéves lény az úgynevezett „szétszóródási fázisban” van, ami azt jelenti, hogy valószínűleg nemrég hagyta el anyját, és egy saját terület után kutat.

„A hímek gyakran messzire utaznak” – mondja Chris Wilmers , a UC Santa Cruz ökológusa és a Santa Cruz Puma Projekt vezető kutatója a San Francisco Chronicle Munce-jának. „Lényegében egy üres területet próbálnak találni, a Santa Cruz-hegységet pedig minden oldalról csapdába ejti a városi fejlesztés.

Bár 157M megijedhetett és kényelmetlenül érezhette magát rövid városi kiruccanása során, szerencséje volt, hogy túlélte. Sok puma, amelyik bemerészkedik a városi területekre, autóbaleset következtében megsérül vagy elpusztul.

Miután a fiatal macskára újra nyakörvet helyeznek és szabadon engedik, a rajongók a Santa Cruz Puma Project nyomkövető oldalán keresztül nyomon követhetik majd az állapotát , bár az adatok nyolc héttel később kerülnek közzétételre az állatok védelme érdekében – mondta Wilmers a San Francisco Chronicle-nak.

Hogy 157M helyi hírességgé válik-e – mint Claude , az albínó aligátor vagy Sutro Sam , a folyami vidra –, még várat magára. De a San Franciscó-iak „szeretik az állataikat” – mondja Cassandra Costello , a San Franciscó-i Állatkert ideiglenes társ-vezérigazgatója a New York Times újságírójának , Heather Knightnak.

„Az állatok nagyszerűen elvonják a figyelmet a mindennapi életről, így egy puma, ahogy a város utcáin sétál, igazán lenyűgözi a közönséget” – teszi hozzá – írja a smithsonian magazin.