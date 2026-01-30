Külföld
Pozsonyban előállították a magyar politikust a Benes-dekrétumok miatt
Szijjártó Péter szerint ez a kollektív bűnösség elve
Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter
Fotó: Facebook/Szijjártó Péter
„A Benes-dekrétumok elleni pozsonyi tüntetésen a rendőrök elvitték Orosz Örsöt, mert a ruháján az állt, hogy megkérdőjelezi a dekrétumokat” – írta a miniszter.
Hozzátette, azonnal kapcsolatba lépett a Magyar Szövetség elnökével, a tüntetés szónokával, Gubík Lászlóval, aki arról tájékoztatta, hogy Orosz Örsöt elengedték és nem indul ellene semmilyen eljárás.
„A magyar kormány elfogadhatatlannak tartja a kollektív bűnösség elvét, s ezt rendszeresen a szlovák kormány tudomására is hozzuk. Én például a külügyminiszternek (ő a nagykövet főnöke) – többször is, eddig is és ezután is” – fogalmazott Szijjártó Péter.