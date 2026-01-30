2026. január 31., szombat

Külföld

Pozsonyban előállították a magyar politikust a Benes-dekrétumok miatt

Szijjártó Péter szerint ez a kollektív bűnösség elve

MH/ MTI
 2026. január 30. péntek. 23:46
A Benes-dekrétumok elleni pozsonyi tüntetésen a rendőrök elvitték Orosz Örsöt, mert a ruháján az állt, hogy megkérdőjelezi a dekrétumokat – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebook-oldalán, jelezve: a szlovákiai magyar politikust elengedték, nem indul ellene eljárás.

Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter
Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

„A Benes-dekrétumok elleni pozsonyi tüntetésen a rendőrök elvitték Orosz Örsöt, mert a ruháján az állt, hogy megkérdőjelezi a dekrétumokat” – írta a miniszter.

Hozzátette, azonnal kapcsolatba lépett a Magyar Szövetség elnökével, a tüntetés szónokával, Gubík Lászlóval, aki arról tájékoztatta, hogy Orosz Örsöt elengedték és nem indul ellene semmilyen eljárás.

„A magyar kormány elfogadhatatlannak tartja a kollektív bűnösség elvét, s ezt rendszeresen a szlovák kormány tudomására is hozzuk. Én például a külügyminiszternek (ő a nagykövet főnöke) – többször is, eddig is és ezután is” – fogalmazott Szijjártó Péter.

