Külföld

Pénzügyi összeomlást vizionál az ENSZ főtitkára

MH
 2026. január 30. péntek. 20:20
Súlyos anyagi helyzetbe került az ENSZ.

Pénzügyi összeomlást vizionál az ENSZ főtitkára
António Guterres
Fotó: AFP/Anadolu/Selcuk Acar

„Közvetlen pénzügyi összeomlás” fenyegeti az ENSZ-t - írja friss cikkében a Reuters. Mint olvasható, az orgánum megszerezte a főtitkár, azaz António Guterres levelét. A vezető a kifizetetlen tagdíjakra utal, de említést tesz egy olyan költségvetési szabályról is, amely arra kényszeríti a globális szervezetet, hogy visszafizesse az el nem költött pénzeket.

A főtitkár többször is beszélt a szervezet súlyosbodó likviditási válságáról, de ez a legkeményebb figyelmeztetése az utóbbi időben. A Reuters emlékeztet, mindez nem független attól, hogy az Egyesült Államok gyakorlatilag megszüntette az ENSZ támogatását.

„A válság mélyül, veszélyezteti a programok megvalósítását és pénzügyi véggel fenyeget. A helyzet pedig a közeljövőben tovább romlik” - írta Guterres a nagyköveteknek küldött, január 28-i levelében. Utalt rá, a szabályok szerint a hozzájárulások az egyes tagállamok gazdaságának méretétől függenek. Az Egyesült Államok a központi költségvetés huszonkét míg Kína húsz százalékát adja. 2025 végére azonban rekordösszegű, 1,57 milliárd dollárnyi fennálló tartozása volt az országoknak.

Azt azonban, hogy kik az adósok a főtitkár nem nevezte meg.

