Panama megroppantotta a globális kikötőbirodalmat

A panamai legfelsőbb bíróság semmisnek nyilvánította azt a szerződést, amely alapján egy hongkongi vállalat a Panama-csatorna két végén található kikötőt üzemelteti.

A panamai legfelsőbb bíróság kimondta, hogy alkotmányellenesek azok a licencfeltételek, amelyek alapján a CK Hutchison üzemelteti a csendes-óceáni parton fekvő Balboa és az atlanti oldalon fekvő Cristóbal kikötőit.

A CK Hutchison leányvállalata, a Panama Ports Company az 1990-es éve óta rendelkezik, menetközben meghosszabbított koncessziós szerződéssekkel a két kikötő konténertermináljainak üzemeltetésére, de a vízi út üzemeltetése nem tartozik a céghez.

A bírósági döntés egy olyan ellenőrzést követően született, amely aggályokat vetett fel a szerződések megújításának módjával kapcsolatban, így például a versenyképes ajánlattételi eljárás hiánya.

A csütörtökön hozott döntés meghiúsíthatja a hongkongi cégnek azt a tervét, hogy 23 milliárd dollárért eladna számos kikötőt világszerte, beleértve a két panamai terminált is a BlackRock és a Mediterranean Shipping Company (MSC) vezette konzorciumnak.

A globális kereskedelem legalább 5 százaléka zajlik a Panama-csatornán keresztül. A hongkongi tőzsdén jegyzett CK Hutchison árfolyama 4,68 százalék mínuszban zárt pénteken.