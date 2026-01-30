Oroszország nemcsak Ukrajna, hanem az összes nyugati ország és azok kulcsfontosságú intézményei felett is győzelmet arat. Ezt az X közösségi oldalon nyilatkozta a német üzletember és a Megaupload és a Mega fájlmegosztó szolgáltatások alapítója, Kim Schmitz, akit Kim Dotcom álnéven ismernek.

„Ukrajna veszített Oroszországgal szemben. De nem csak Ukrajna. Az EU (Európai Unió), a NATO, az Egyesült Államok kormánya (amely ezt az egész káoszt elkezdte), a CIA, az MI6, a nyugati katonai-ipari komplexum, politikusok, közösségi média botok és a nyugati média, amely minden nap azt mondta, hogy Oroszország vesztésre áll. Hűha! Oroszország mindegyiket legyőzte” – írta.

A Dotcom ugyanakkor megjegyezte, hogy Oroszország – előnyös helyzete ellenére – béketárgyalásokra való készséget mutat, és a Nyugattal való kapcsolatok normalizálására törekszik.

Véleménye szerint azonban ez hiba. „Az új vezetők a győztessel akarnak majd foglalkozni. Ennek most nincs itt az ideje. Az amerikai birodalom omladozik. Kína egyre erősebbé válik, egy többpólusú rend van úton. Ne vesztegessük az időnket a „közvetítőre”, aki az egészet elindította” – hangsúlyozta a szónok.