Őrizetbe vettek egy merényletre készülő dzsihadistát Brazíliában

A brazil szövetségi rendőrség őrizetbe vett csütörtökön egy férfit, akit azzal gyanúsít, hogy öngyilkos merényletre készült a latin-amerikai országban, és feltehetőleg kapcsolatban állt az Iszlám Állam nevű terrorszervezettel.

A rendvédelmi szervek tájékoztatása szerint a férfi előkészületeket tett egy robbanómellény elkészítéséhez, amellyel öngyilkos merényletet tervezett elkövetni. Hozzátették, hogy a nyomozást az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) támogatta.

A brazil szövetségi rendőrség egy neve elhallgatását kérő forrása szerint a férfi kapcsolatban állt az Iszlám Állammal.

A gyanúsítottat a Sao Paulótól 330 kilométerrel délkeletre lévő Bauru településen fogták el.

A nyomozás még folyik az ügyben, és a hatóságok eddig nem tették közzé a tervezett merénylet helyét és idejét.

Noha az Iszlám Állam katonai vereséget szenvedett Irakban és Szíriában, hívei Afrikában és a Közel-Kelet országaiban továbbra is követnek el terrorcselekményeket. Brazília eddig nem szerepelt azon államok között, amelyeket a dzsihadisták fenyegettek.