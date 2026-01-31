Nő a nukleáris baleset kockázat Ukrajnában

A szervezet igazgatótanácsának rendkívüli ülését Hollandia kezdeményezte 11 további ország támogatásával – közölték diplomaták. A támogató országok: Belgium, Kanada, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán, Litvánia, Luxemburg, Portugália, Románia és Nagy-Britannia. Az Egyesült Államok nem vett részt a kezdeményezésben.

A közös nyilatkozatban az országok figyelmeztettek arra, hogy a mindennapos orosz támadások Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen nemcsak az emberek életét keserítik meg a zord téli hidegben, de kedvezőtlenül hatnak az ország nukleáris biztonságára is, és a végsőkig növelik egy nukleáris baleset bekövetkeztének veszélyét. A nyilatkozat szerint az alállomások elleni támadások és az elektromos hálózat egyre súlyosabb károsodása veszélybe sordorják a nukleáris biztonságot. A tizenkét ország hangsúlyozta, hogy az atomerőművek biztonságos működéséhez megbízható áramellátásra van szükség.

Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója kijelentette, hogy az elektromos alállomások megrongálása „aláássa a nukleáris biztonságot, és ezt el kell kerülni”. Az atomerőművek a reaktorok hűtéséhez megszakítás nélküli külső áramellátásra támaszkodnak az alállomásokon keresztül. Hirtelen áramkimaradás esetén vészhelyzeti dízelgenerátorok állnak rendelkezésre, ám ha ezek is meghibásodnak, megnő a reaktorolvadás kockázata. Grossi tájékoztatott arról, hogy a NAÜ szakértő küldöttsége megkezdte tíz, a nukleáris biztonság szempontjából kulcsfontosságú ukrajnai alállomás állapotának felmérését.

Ukrajnában négy atomerőmű működik, közülük három – a rivnei, a hmelnickiji és a dél-ukrajnai – ukrán ellenőrzés alatt áll. A negyedik és a legnagyobb a zaporizzsjai atomerőmű, amely viszont Moszkva teljes körű inváziójának kezdeti napjai óta orosz ellenőrzés alatt van. A csernobili atomerőmű 1986-ban bekövetkezett katasztrófája óta nem üzemel.

Jurij Vitrenko, Ukrajna állandó képviselője a Bécsben működő nemzetközi szervezeteknél az ülés kezdetekor újságírók előtt hangsúlyozta: itt az ideje, hogy a NAÜ „még inkább ráirányítsa a figyelmet az európai nukleáris biztonságot és védelmet fenyegető veszélyekre”, amelyeket Oroszország az ukrajnai energetikai infrastruktúra „szisztematikus és szándékos pusztításával” okoz. Hozzátette: Kijev nagyra értékeli Donald Trump amerikai elnök „személyes erőfeszítéseit az oroszországi energiaterror megállítására”, és reményét fejezte ki, hogy ezek kézzelfogható eredményekhez vezetnek.