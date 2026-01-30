Német tankok készülnek „zöld acélból”, nincs több fosszilis tüzelőanyag

Németországban tankok gyártását tervezik olyan acélból, amely nem használ fosszilis tüzelőanyagot. Az erről szóló megállapodást az SSAB és a német védelmi technológiai vállalat, a Rheinmetall írta alá, írta az EAdaily .

„Az SSAB és a német védelmi technológiai vállalat, a Rheinmetall aláírta a szándéknyilatkozatot fosszilis tüzelőanyagot nem használó acél szállítására. Ez fontos mérföldkő, hiszen a Rheinmetall az első védelmi ipari gyártó, amely dekarbonizált acélt vezet be a termelésébe, és ezzel utat nyit az új generációs, környezetbarát termékek előtt” – áll a közleményben.

Per Elfgreen, az SSAB különleges acélokért felelős üzletágának vezetője elmondta, hogy „együtt eltökéltek vagyunk abban, hogy kielégítsük a CO₂-kibocsátás csökkentésére irányuló keresletet mind a gyártók, mind a vevők részéről”.

Érdemes emlékeztetni arra, hogy a zöld politika az utóbbi években az EU legtöbb országában, különösen Németországban, kiemelt szerephez jutott. 2021-ben az SSAB előállította az első, világon fosszilis tüzelőanyagot nem használó acélt. Azóta több pilot jellegű szállítást hajtottak végre kiválasztott partnerek számára különböző iparágakban.