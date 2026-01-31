Mi készül Szerbiában? Gőzerővel töltik fel az új dízeltárolókat

Megkezdődött az eurodízel betöltése abba a négy darab tárolóba, melyeket pénteken adott át Dubravka Đedović Handanović bányászati és energetikai miniszter Szendrőn (Smederevo) . A létesítmények április közepéig mintegy 64 ezer tonnát fogadnak majd be – írja a Vajdaság Ma. A tárcavezető hangsúlyozta, Szerbia számára mindez további ellátásbiztonságot jelent.

Összesen hat új kőolajszármazék-tároló készült el, közülük négy december 31-e óta próbaüzemben van. Időközben megérkezett az első dunai hajó, és ezeken a csöveken keresztül mintegy 9600 tonna eurodízelt töltenek majd be. E hét végéig pedig összesen 26 ezer tonna kerül a tartályokba – mondta Đedović Handanović az újságíróknak.