2026. január 30., péntek

Előd

Külföld

Megoldódhat a kényszersorozás problémája

„Sok szerződésformátumot már kidolgoztak"

MH
 2026. január 30. péntek. 13:56
Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszter legfontosabb feladatai közé tartozik a buszifikácó, azaz a kényszersorozás kérdésének rendezése, a légvédelem és a szerződéses hadsereg megerősítése – jelentette ki pénteken Volodimir Zelenszkij elnök a sajtótájékoztatóján, számolt be az rbc.ua hírportál.

Megoldódhat a kényszersorozás problémája
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: AFP/Handout/Ukrainian Presidential Press Service

A jelentés szerint az elnök elmondta: „Három kulcsfontosságú feladatot tűztem ki Fedorov védelmi miniszter elé. Az első a légtér lezárása. A légtér lezárása minden esetben fontos, függetlenül attól, hogyan alakul a helyzet. Nagyon nehéz, ezért az első. A második pont: a buszifikáció rendezése.” Szerinte a harmadik feladat a szerződéses hadsereggel kapcsolatos megoldatlan kérdések lezárása. „Sok szerződésformátumot már kidolgoztak, a szerződéseknek ténylegesen működniük kell” – hangsúlyozta.

Az államfő azt is közölte, hogy a drónok kérdése fontos. Korábban a hadsereg azt mondta, hogy több drón lesz – kevesebb tüzérségre lesz szükség. Most több drónra van szükség, és több tüzérségre is. „Megértjük, hogy ez egy összetett kérdés – egy nagy hatótávolságú lövedék. A rövid hatótávolságú tüzérség pedig már nem működik. Mert a támadási zóna már nagyobb, szélesebb, mint a lövedék képességei. Együttműködünk a Kormánnyal is, mert a légtér lezárása ma az energetikához kapcsolódik” – mutatott rá Volodimir Zelenszkij, vette észre a karpatalja.info.

