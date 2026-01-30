Megoldódhat a kényszersorozás problémája

A jelentés szerint az elnök elmondta: „Három kulcsfontosságú feladatot tűztem ki Fedorov védelmi miniszter elé. Az első a légtér lezárása. A légtér lezárása minden esetben fontos, függetlenül attól, hogyan alakul a helyzet. Nagyon nehéz, ezért az első. A második pont: a buszifikáció rendezése.” Szerinte a harmadik feladat a szerződéses hadsereggel kapcsolatos megoldatlan kérdések lezárása. „Sok szerződésformátumot már kidolgoztak, a szerződéseknek ténylegesen működniük kell” – hangsúlyozta.

Az államfő azt is közölte, hogy a drónok kérdése fontos. Korábban a hadsereg azt mondta, hogy több drón lesz – kevesebb tüzérségre lesz szükség. Most több drónra van szükség, és több tüzérségre is. „Megértjük, hogy ez egy összetett kérdés – egy nagy hatótávolságú lövedék. A rövid hatótávolságú tüzérség pedig már nem működik. Mert a támadási zóna már nagyobb, szélesebb, mint a lövedék képességei. Együttműködünk a Kormánnyal is, mert a légtér lezárása ma az energetikához kapcsolódik” – mutatott rá Volodimir Zelenszkij, vette észre a karpatalja.info.