Kötelezettségszegési eljárást indított az Európai Bizottság Szlovákia ellen

Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Szlovákia ellen a bejelentők védelmét érintő jogszabály-módosítás miatt. Brüsszel szerint a Bejelentővédelmi Hivatal átalakítása sérti az uniós jogot és az alapvető jogok védelmét – írja a pozsonyi Új Szó. Mint olvasható, az EB problémásnak tartja azt a törvényt, amely a jelenlegi Bejelentővédelmi Hivatalt egy új intézménnyel váltaná fel. Az EB álláspontja szerint a módosítás ellentétes a bejelentők védelméről szóló uniós irányelvvel, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájával is.

Szlovákiában a jogszabály ugyanakkor egyelőre nem lépett hatályba, mivel az Alkotmánybíróság még a törvény érvénybe lépése előtt felfüggesztette annak alkalmazását.