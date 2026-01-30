Oroszország beleegyezett, hogy február 1-jéig tartózkodik az Ukrajna elleni támadásoktól Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke kérésére – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

„Trump elnök személyesen kérte Putyin elnököt, hogy egy hétig, február 1-jéig tartózkodjon a Kijev elleni támadásoktól, amíg kedvező feltételek alakulnak ki a tárgyalásokhoz” – mondta.

Pénteken és szombaton Abu-Dzabiban tartották az első találkozót a biztonsági kérdésekkel foglalkozó háromoldalú munkacsoport tagjai, amelyen Moszkva, Kijev és Washington képviselői vettek részt. Zárt körű megbeszélésen tárgyalták az amerikai béketerv megoldatlan kérdéseit. Az új találkozót február 1-jére tervezik. Marco Rubio külügyminiszter szerint ez kétoldalú találkozó lesz, de az Egyesült Államok is csatlakozhat a résztvevőkhöz, írta meg az Orosz Hírek.

Külföldi médiaértesülések szerint az Egyesült Államok kezdeményezése eredetileg magában foglalta az egész Donbassz Moszkva ellenőrzése alá helyezését, annak és a Krím-félszigetnek Oroszországhoz való csatolását, a Zaporozsje és Herszon régiókban a kontaktvonal nagy részének befagyasztását, az ukrán fegyveres erők létszámának felére csökkentését, valamint a külföldi csapatok és a nagy hatótávolságú fegyverek Ukrajnában való elhelyezésének tilalmát.

Az abu-dzabi tárgyalásokat megelőzően Vlagyimir Putyin találkozott az amerikai delegációval, amelyet Donald Trump különmegbízottja, Steve Witkoff vezetett.

A Kreml szerint az amerikaiak elismerték, hogy az Alaszkában elfogadott formula szerinti területi kérdés megoldása nélkül nem lehet hosszú távú rendezésre számítani. Az ukrán fegyveres erőknek el kell hagyniuk a Donbassz régiót – ez Moszkva fontos feltétele.