Jelenleg csak Moszkvában lehetséges egy Putyin-Zelenszkij találkozó

Jelenleg csak Moszkva szerepel a lehetséges találkozó helyszíneként Vlagyimir Putyin orosz elnök és Volodimir Zelenszkij között – jelentette ki csütörtökön Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

A Kreml szerint Oroszország több alkalommal is megvitatta a Putyin–Zelenszkij csúcstalálkozó lehetőségét, többek között Putyin és Donald Trump amerikai elnök telefonbeszélgetései során is.

„Még mindig Moszkváról beszélünk” – mondta Peszkov sajtótájékoztatón. „Spekulatív viták nem helyénvalóak ebben az esetben.”

Egy nappal korábban Putyin legfőbb tanácsadója, Jurij Usakov megerősítette, hogy a találkozót az orosz fővárosban lehetne megszervezni, írta meg az Orosz Hírek.

„Elnökünk is többször elmondta újságíróknak, hogy ha Zelenszkij valóban készen áll a találkozóra, akkor örömmel meghívjuk Moszkvába” – nyilatkozta az országos Rosszija 1 televíziónak. „És garantáljuk a biztonságát és a szükséges munkakörülményeket.”

Az elnöki tanácsadó azonban hangsúlyozta, hogy egy ilyen csúcstalálkozót gondosan elő kell készíteni, és célorientáltnak kell lennie, konkrét megállapodások aláírását célozva.

A nyilatkozat néhány nappal azután született, hogy Abu-Dzabiban megtartották az első közvetlen háromoldalú tárgyalásokat Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna között.

A tárgyalások „jelentős előrelépést hoztak”, és „sok jó dolog történt a felek között” – mondta Steve Witkoff, a Fehér Ház különmegbízottja csütörtöki kabinetülésen.

A következő háromoldalú tárgyalási forduló vasárnapra van tervezve, de Witkoff és Trump veje, Jared Kushner nem vesznek részt rajta – közölte Marco Rubio amerikai külügyminiszter.

Az ukrán vezető 2022-ben aláírta a rendeletet, amely megtiltja az orosz elnökkel folytatott tárgyalásokat.

Moszkva többször is rámutatott, hogy bár Zelenszkij szavakban készen áll a találkozóra az orosz elnökkel, még nem vonta vissza ezt a tilalmat sem.