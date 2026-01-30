Külföld
Halálos tűzeset Indiában
Többen meghaltak, miután kiégett két épület Kolkatában
A tűz hétfőn pusztította el egy dekorációs ügynökség és egy gyorsétterem épületét – közölte Szudzsit Bosze, a nyugat-bengáli kormány katasztrófavédelmi minisztere. „A tűz kora reggel keletkezett, és meglepetésként érte az épületben alvókat, majd gyorsan átterjedt egy másik épületre” – számolt be a tárcavezető. A miniszter elmondta, hogy 27 ember családja még mindig nem kapott hírt szeretteiről.
A helyi mentőszolgálat igazgatója, Ranvir Kumar megjegyezte, hogy a megsemmisült épületekben nem voltak a törvény által előírt biztonsági, tűzvédelmi berendezések.
Indiában gyakoriak a tűzesetek, mivel az infrastruktúra rossz állapotban van, és a biztonsági és evakuálási előírásokat nem mindig alkalmazzák. Január elején egy diszkó borult lángokba a nyugati partvidéken, Goa városában, ahol 25 ember halt meg.