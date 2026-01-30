2026. január 30., péntek

Előd

Vita a demográfiáról
Külföld

Halálos tűzeset Indiában

Többen meghaltak, miután kiégett két épület Kolkatában

 2026. január 30. péntek. 14:16
Legalább 25 ember meghalt két épületben keletkezett tűzben az északkelet-indiai Kolkatában – jelentették be pénteken a helyi hatóságok, miközben továbbra is folyik a keresés a húsz eltűnt személy után.

Képünk illusztráció
Fotó: NurPhoto via AFP/Debajyoti Chakraborty

A tűz hétfőn pusztította el egy dekorációs ügynökség és egy gyorsétterem épületét – közölte Szudzsit Bosze, a nyugat-bengáli kormány katasztrófavédelmi minisztere. „A tűz kora reggel keletkezett, és meglepetésként érte az épületben alvókat, majd gyorsan átterjedt egy másik épületre” – számolt be a tárcavezető. A miniszter elmondta, hogy 27 ember családja még mindig nem kapott hírt szeretteiről.

A helyi mentőszolgálat igazgatója, Ranvir Kumar megjegyezte, hogy a megsemmisült épületekben nem voltak a törvény által előírt biztonsági, tűzvédelmi berendezések.

Indiában gyakoriak a tűzesetek, mivel az infrastruktúra rossz állapotban van, és a biztonsági és evakuálási előírásokat nem mindig alkalmazzák. Január elején egy diszkó borult lángokba a nyugati partvidéken, Goa városában, ahol 25 ember halt meg.

