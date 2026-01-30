Európa vezető gazdasága komoly problémákkal néz szembe

2026 elején Németország, amelyet az euróövezet legnagyobb gazdaságának tartanak, komoly problémával nézett szembe – jelentette a TASS a Szövetségi Munkaügyi Hivatal (Bundesagentur für Arbeit, BA) adataira hivatkozva.

Januárban az ország munkanélküliségi rátája elérte a 12 éves csúcsot. Az év első hónapjának végére összesen több mint hárommillió állampolgár volt munkanélküli Németországban, jelentette a minisztérium.

Havi összevetésben 177 000 fővel, éves összevetésben pedig 92 000 fővel nőtt a szám. 2025 decemberéhez képest a munkanélküliségi ráta 0,4 százalékponttal 6,6 százalékra nőtt. Ennek eredményeként a munkanélküliek száma Németországban január végére elérte a 3,085 millió főt a BA adatai szerint.