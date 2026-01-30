Elképesztő mennyiségű adat látott napvilágot Epsteinről

Az amerikai igazságügyi minisztérium több mint hárommillió oldalnyi dokumentumot hozott nyilvánosságra Jeffrey Epstein, a sajnálatosan „közismert” szexuális bűnöző ügyében. A bejelentést Todd Blanche főügyész-helyettes tette meg.

Több mint 2000 videó és 180 000 kép található a legújabb Epstein aktákban - írja friss cikkében a BBC. Moint olvasható, az adatok megjelenése hat héttel a Donald Trump elnök által szignált törvényben előírt határidő után történt. Az igazságügyi minisztérium korábban azt állította, a határidő elmulasztása azért történt, mert több millió anyagot kellett átnézniük, hogy eltávolítsanak mindent, ami veszélyeztethette volna az áldozatokat.

A BBC utal rá, már eddig is több ezer oldalnyi anyagot hoztak nyilvánosságra a korábbi közleményekben. E halmazban magas rangú személyek fényképei, szöveges üzenetek és e-mailek is szerepeltek. Fontos leszögezni, attól, hogy valaki szerepel a dokumentumokban még nem biztos, hogy bármiféle jogsértést is elkövetett.

Az Igazságügyi Minisztérium szerint „nem védték” ​​Trumpot, amikor nyilvánosságra hozták az Epstein-dokumentumokat. A BBC közölte azt is, a tárca Ghislaine Maxwell kivételével minden nőt kitakart a képeken és videókon.