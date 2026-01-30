Drónvédelmi rendszer az orosz-lengyel határon

A Lengyel Fegyverzeti Ügynökség szerződést kötött pénteken a Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) konszernnel és a norvég Kongsberg Defence and Aerospace hadiipari céggel egy teljes körű drónvédelmi rendszer létrehozására a Fehéroroszországgal és Oroszországgal közös lengyel határon.

Az ügylet értéke 15 milliárd zloty (4,2 milliárd dollár). Az aláírást a TVP Info televíziós csatorna élőben közvetítette.

A szerződést Donald Tusk lengyel miniszterelnök és Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nemzetvédelmi miniszter jelenlétében írták alá.

A SAN elnevetésű drónvédelmi ügylet a Keleti pajzs védelmi rendszer részét fogja képezni az orosz és a fehérorosz határ mentén. „A SAN program segítségével ezek a határok lesznek a legjobban védettek Európában” – jegyezte meg Tusk.

A lengyel védelmi minisztérium adatai szerint a SAN rendszer 18 ütegből fog állni. Minden ütegben 4 szakasz lesz – három tüzérszázad és egy támogató szakasz. A tüzérszázadokban lengyel gyártmányú, 30 és 35 milliméteres légvédelmi ágyúkat, 12,7 milliméteres többcsövű géppuskákat, többcélú, lézeres rávezetővel irányított (APKWS) rakétákat, kamikaze drónokat, radarállomásokat és elektronikus hadviselési eszközöket fognak alkalmazni.

A SAN rendszert 2027 végéig tervezik hadrendszerbe állítani a lengyel hadseregben.