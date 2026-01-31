Külföld
Brüsszel bíróságra viszi Romániát
Az Európai Bizottság az EU Bíróságához fordult
Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy az Európai Unió Bíróságához fordul Románia ellen, mert nem teljesítette Románia csatlakozási szerződése és a hulladéklerakókról szóló irányelv szerinti kötelezettségeit. Az irányelv előírja a tagállamok számára, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket az engedély nélküli vagy a törvényben meghatározott üzemeltetési feltételeknek nem megfelelő szeméttelepek bezárására és rehabilitációjára - írja a kolozsvári Főtér.
Mint a cikkből kiderül, a csatlakozási szerződésben biztosított átmeneti eltérés lehetővé tette bizonyos telepek működését 2017. július 16-ig, ezt követően pedig minden nem megfelelő hulladéklerakót be kellett zárni és rehabilitálni. Románia jelentése szerint 92 szeméttelepet bezártak és rehabilitáltak, de 15 továbbra is működik, egyértelmű rehabilitációs tervek nélkül - teszi hozzá a lap.