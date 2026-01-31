Brüsszel bíróságra viszi Romániát

Az Európai Bizottság az Európai Bírósághoz fordult Románia ellen, mert az nem oldotta meg a hulladéklerakók problémáját.

Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy az Európai Unió Bíróságához fordul Románia ellen, mert nem teljesítette Románia csatlakozási szerződése és a hulladéklerakókról szóló irányelv szerinti kötelezettségeit. Az irányelv előírja a tagállamok számára, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket az engedély nélküli vagy a törvényben meghatározott üzemeltetési feltételeknek nem megfelelő szeméttelepek bezárására és rehabilitációjára - írja a kolozsvári Főtér.

Mint a cikkből kiderül, a csatlakozási szerződésben biztosított átmeneti eltérés lehetővé tette bizonyos telepek működését 2017. július 16-ig, ezt követően pedig minden nem megfelelő hulladéklerakót be kellett zárni és rehabilitálni. Románia jelentése szerint 92 szeméttelepet bezártak és rehabilitáltak, de 15 továbbra is működik, egyértelmű rehabilitációs tervek nélkül - teszi hozzá a lap.