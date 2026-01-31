2026. január 31., szombat

Külföld

Az EU 63 millió euró humanitárius segélyt juttat a mianmari menekülteknek

MH/MTI
 2026. január 31. szombat. 0:01
Az Európai Bizottság 63 millió eurót különített el humanitárius segélyre a mianmari fegyveres konfliktus által sújtott lakosság, valamint a szomszédos országokban, különösen Bangladesben élő rohingja menekültek megsegítésére.

Bangladesben élő rohingja menekültek tábora
Fotó: AFP/MH Mustafa

A finanszírozás Mianmar esetében 38,6 millió eurót tesz ki, amelyből az unió partnerszervezetei élelmiszersegélyt, menedéket, tiszta vizet és tisztálkodási szereket, egészségügyi ellátást fognak biztosítani a rászorulóknak, emellett oktatást szerveznek a vészhelyzetekre való felkészülés, valamint az aknákkal kapcsolatos hatékony segítségnyújtás érdekében – tájékoztatott az uniós bizottság pénteken.

A Bangladesnek szánt 23,4 millió euró az országban élő közel 1,2 millió rohingja menekült, valamint az őket befogadó közösségek támogatására szolgál. A forrásokat életmentő segítségnyújtásra fordítják majd, köztük élelmiszerre, tábori menedékhelyek és egyéb létesítmények karbantartására, egészségügyi ellátásra, oktatásra, valamint vízhez jutáshoz és tisztálkodási lehetőség biztosítására.

Tekintettel a mianmari válság regionális dimenziójára, az EU további egymillió eurós támogatás nyújt a menekülteknek és a befogadó közösségeknek Indiában, Indonéziában, Malajziában és Thaiföldön – tájékoztattak.

Az összes uniós humanitárius finanszírozást partnerszervezeteken, köztük nemzetközi civil szervezeteken és az ENSZ illetékes ügynökségein keresztül folyósítják.

