Zelenszkij megkongatta a vészharangot

Az orosz kormány újabb rakétatámadást készít elő Ukrajna ellen, a Kreml intézkedései teljesen hiteltelenné teszik a háború befejezésére irányuló összes diplomáciai erőfeszítést – jelentette ki szerdán Volodimir Zelenszkij elnök az esti videoüzenetében, számolt be az rbc.ua hírportál.

A jelentés szerint Zelenszkij megjegyezte, hogy Ukrajna jól tudja, hogy az orosz kormány újabb nagyszabású csapásra készül. A hírszerzés minden szükséges információt biztosít. Ugyanakkor az Egyesült Államoknak és Európának végre meg kell értenie, hogy a Kreml ilyen cselekedetei hogyan teszik hiteltelenné a diplomáciai erőfeszítéseket. Többoldalú tárgyalások folynak: az USA tárgyal Oroszországgal, Ukrajna tárgyal Oroszországgal, Európa segít megoldani a háborút. Ennek a diplomáciának azonban valódi súllyal kell bírnia a hétköznapi emberek számára.

„Amikor az orosz csapások, a támadások folytatódnak, az emberek aligha érzik úgy, hogy a diplomácia konstruktív és eredményeket hozhat. Mindenkinek, aki valóban békét akar, el kell gondolkodnia azon, hogyan biztosíthatja, hogy az oroszok ne újabb masszív támadásokra, hanem a háború végére készüljenek” – hangsúlyozta az elnök.

Az államfő hozzátette, hogy a civilizált országoknak hatalmukban áll arra kényszeríteni Oroszországot, hogy a háború befejezésén gondolkodjon, ne pedig újabb terrortámadásokon. Csak élnünk kell ezzel a hatalommal, és nem szabad félnünk attól, hogy a béke érdekében megtegyük – mutatott rá Volodimir Zelenszkij, vette észre a karpatalja.info.